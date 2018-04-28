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Привлекут инвесторов из Бердска в Искитимский район

Бердское производство «Обуви России» планируют распространить инвестиционный проект на линевскую территорию опережающего развития. Участок уже нашли.

28.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Привлекут инвесторов из Бердска в Искитимский район

В Бердске работает предприятие по производству обуви

Вопросы реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов» были в центре внимания в ходе рабочей поездки делегации Фонда развития моногородов в Новосибирскую область 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Совместно с представителями министерства экономического развития Новосибирской области и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» представители Фонда развития моногородов обсудили вопросы предоставления поддержки Фонда развития моногородов на строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Линево».

В частности, делегация Фонда во главе с первым заместителем генерального директора Сергеем Карповым посетила производство ООО «Обувь России» в Бердске, где речь шла о параметрах реализации инвестиционного проекта компании «Производство цельноформованной обуви и деталей обуви из ЭВА» на территории опережающего социально-экономического развития «Линево». Затем непосредственно в р. п. Линёво был осмотрен земельный участок для производства этой компании и проведена рабочая встреча с главой территории Яковом Ландайсом.

Итогом поездки стало совещание у врио заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра экономического развития Ольги Молчановой Витальевны, на котором были достигнуты договоренности об активизации усилий по привлечению инвесторов в р. п. Линево, что станет залогом привлечения средств Фонда на развитие ТОСЭР «Линево».

Кроме того, как отметили в министерстве экономического развития Новосибирской области, будет актуализирована заявка на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития другого моногорода – р.п. Горный, после чего документ будет представлен на рассмотрение комиссии при Минэкономразвития РФ по вопросам создания и функционирования ТОСЭР на территориях моногородов.

Для справки

На статус территорий опережающего социально-экономического развития в Новосибирской области претендовали два моногорода – р .п. Линёво Искитимского района и р. п. Горный Тогучинского района. Р. п. Линёво получил статус ТОСЭР в марте 2018 года в соответствии с постановлением правительства РФ.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Обувь России много что декларировала,но в итоге всё свелось к производству берцев. Страна та у нас воюет и воюет

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