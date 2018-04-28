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$430 млрд вывезли из России за 17 лет

Сенатор: Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики.

28.04.2018 Фото: mil.ru Один комментарий

$430 млрд вывезли из России за 17 лет

Виктор Бондарев

Более 430 миллиардов долларов США, согласно независимым оценкам, незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — сказал сенато

По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.

Бондарев сообщил, что для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает ряд мер. В их числе — формирование «новых правовых и организационных механизмом, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России».

Также комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора «в сфере фиксации и хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Проклятые либералы.
    путина на вас нет :-D
    Вот он бы точно порядок навёл =-O , только ему нужно ещё чуть-чуть времени :-D

    Thumb up 2 Thumb down 0

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