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Приостановят работу ТЦ в Бердске и рынка в Новосибирске после «Зимней вишни»

В Новосибирской области не нашли нарушений только в четырех из 160 торговых центров, проверенных на пожарную безопасность после трагедии в Кемерове. Закроют 5 объектов.

28.04.2018 Фото: Славы Душина 6 коммент.

Приостановят работу ТЦ в Бердске и рынка в Новосибирске после «Зимней вишни»

Мебельный салон «Уют» находится в Бердске на федеральной трассе

На пресс-конференции сегодня, 28 апреля, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры Георгий Феофанов сообщил, что сотрудники проверили 161 объект с массовым пребыванием людей на территории области. Почти во всех найдены нарушения.

«Самые распространенные нарушения — захламление путей эвакуации, отсутствие возможности открытия эвакуационных дверей без ключа, имели место нарушения расстояния размещения товаров вблизи от электроприборов и некоторые иные нарушения», — рассказал Феофанов.

Всего сотрудники нашли 1710 нарушений требований пожарной безопасности. Внесено 190 представлений, возбуждено 250 административных дел.

Кроме этого прокуратура обратилась в суды с просьбой приостановить работу новосибирских ТЦ «Занзибар» на ул. Гоголя, рынка «Левобережный» на ул. Сибиряков-Гвардейцев, кинотеатра «Рассвет» на ул. Зорге, а также магазина «Уют» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», владельцем мебельного салона «Уют» является депутат горсовета Михаил Овсепян. Он уверен, что проверяющие отнеслись предвзято к его бизнесу. Тем не менее, хочет исправить все нарушения в досудебном порядке. Иначе, как рассказал Михаил Овсепович «Курьер. Среда. Бердск», он вообще свернет бизнес по продаже мебели.

«У нас не стоит цель закрыть эти объекты, наша цель — обеспечить их безопасность», — подчеркнул Феофанов.

По его словам, среди основных нарушений — захламление путей эвакуации, невозможность открыть эвакуационные выходы без ключа или вообще отсутствие таких выходов, а также изменение планировок без документального оформления. В первую очередь отмечалось наличие противопожарных систем, в четырех проверенных объектах такая система находилась в неисправном состоянии, проблемы с автоматической пожарной сигнализации выявили на 12 объектах, добавил прокурор.

«В подавляющем большинстве все меры находятся на рассмотрении. Наша задача в первую очередь не просто выявить нарушения, а обеспечить их устранение. На проверенные объекты возложена обязанность устранить нарушения по внесенным представлениям в течение 30 дней», — сказал он, добавив, что в целом руководство всех проверенных объектов с пониманием отнеслось к проверкам и выявленные нарушения уже устраняются.

Проверки объектов массового пребывания людей прошли по всей России по приказу Генпрокуратуры РФ после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где более 60 человек погибли при пожаре, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(6) Комментариев

  1. немного в курсе

    Шашлык-машлык не прокатил……Прокуратуре спасибо, за закрытие!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  2. Romych

    >>Иначе, как рассказал Михаил Овсепович «Курьер. Среда.Бердск», он вообще свернет бизнес по продаже мебели.

    Кому твой бизнес нужен кроме тебя?

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  3. Аноним

    Ой,прям такие успешные на сайте сидят,всю мебель привозят из-за границы,из дерева.А как только напишишь в рубрику отдам даром-тут как тут все успешные за потрепанной мебелью.Нормальный магазин ,с нормальным выбором и хорошими бюджетными ценами

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