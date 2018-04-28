В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:

Сколько улиц с именем «Первомайская» в Бердске? Если смотреть по ДубльГИС, то аж 4 штуки! Улица идет, потом исчезает, затем появляется вновь. Между тем, эта улица смогла бы связать центр города с Микрорайоном и разгрузить другие улицы.

Город активно растет и разрастается. Ему уже тесно в старой «одежке». Если бердскиая власть действительно хочет развивать город, то надо соединять Первомайскую, продлевать улицы Горького и Маяковского. Соединять с основным городом район Промышленной и Химзаводской.

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