Сколько улиц с именем «Первомайская» в Бердске?

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Не смогла бы.
Во-первых, Первомайская после перекрестка с ул. Ленина становится узкой и проходит вдоль частного сектора.
Во-вторых, количество перекрестков там дикое.
В-третьих, Первомайская при выключенных светофорах в частном сектора не везде главная, это связано с маршрутами автобусов и маршруток.
У нас в городе вообще нет ни одной готовой транзитной улицы. Ни Первомайская, ни Горького без вливания больших денег на выкуп земли, расширение улиц не смогут обеспечить транзит большого потока на микрорайон.
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покажите пример: соедините для начала Карла Маркса, а то тоже прерывается и неудобно
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