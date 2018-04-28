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Сколько улиц с именем «Первомайская» в Бердске?

Город активно растет и разрастается. Ему уже тесно в старой «одежке».

28.04.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Сколько улиц с именем «Первомайская» в Бердске? Если смотреть по ДубльГИС, то аж 4 штуки! Улица идет, потом исчезает, затем появляется вновь. Между тем, эта улица смогла бы связать центр города с Микрорайоном и разгрузить другие улицы.
Город активно растет и разрастается. Ему уже тесно в старой «одежке». Если бердскиая власть действительно хочет развивать город, то надо соединять Первомайскую, продлевать улицы Горького и Маяковского. Соединять с основным городом район Промышленной и Химзаводской.


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(2) Комментариев

  1. 123

    Не смогла бы.
    Во-первых, Первомайская после перекрестка с ул. Ленина становится узкой и проходит вдоль частного сектора.
    Во-вторых, количество перекрестков там дикое.
    В-третьих, Первомайская при выключенных светофорах в частном сектора не везде главная, это связано с маршрутами автобусов и маршруток.

    У нас в городе вообще нет ни одной готовой транзитной улицы. Ни Первомайская, ни Горького без вливания больших денег на выкуп земли, расширение улиц не смогут обеспечить транзит большого потока на микрорайон.

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  2. Аноним

    покажите пример: соедините для начала Карла Маркса, а то тоже прерывается и неудобно :-D

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