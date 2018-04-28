Северная и Южная Кореи хотят положить конец войне в 2018 году

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании Корейской войны в 2018 году. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. ЦТАК распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

При этом в тексте этого же документа, опубликованного в пятницу южнокорейской стороной, говорилось, что Сеул и Пхеньян намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась. «КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита (с участием Китая — прим. ТАСС) с целью установления системы твердого мира», — подчеркивалось в документе.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. «Общей целью [Севера и Юга] является полная денуклеаризация Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия», — говорится в сообщении.

По итогам состоявшегося в пятницу саммита Ким Чен Ын не делал заявлений, касающихся отказа от ядерной программы. Кроме того выражение «полная денуклеаризация» обычно не упоминается в центральных СМИ КНДР.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив «визит» в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».