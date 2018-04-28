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Северная и Южная Кореи хотят положить конец войне в 2018 году

Стороны также договорились следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова.

28.04.2018 Фото: © EPA-EFE/KOREA SUMMIT PRESS / POOL 3 коммент.

Северная и Южная Кореи хотят положить конец войне в 2018 году

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании Корейской войны в 2018 году. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. ЦТАК распространило текст Пханмунджомской декларации по итогам саммита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

При этом в тексте этого же документа, опубликованного в пятницу южнокорейской стороной, говорилось, что Сеул и Пхеньян намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась. «КНДР и Республика Корея объявляют конец перемирию, длящемуся с 1953 года, с тем, чтобы трансформировать его в мирный договор. С этой целью Северная Корея, Южная Корея и США будут продвигать проведение трехстороннего или четырехстороннего саммита (с участием Китая — прим. ТАСС) с целью установления системы твердого мира», — подчеркивалось в документе.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. «Общей целью [Севера и Юга] является полная денуклеаризация Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия», — говорится в сообщении.

По итогам состоявшегося в пятницу саммита Ким Чен Ын не делал заявлений, касающихся отказа от ядерной программы. Кроме того выражение «полная денуклеаризация» обычно не упоминается в центральных СМИ КНДР.

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив «визит» в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын, перейдя границу, стал первым лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».


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(3) Комментариев

  1. лол,что

    Эта новость удар «под дых» нашим пропагандистским СМИ :-D
    Правильно надо заниматься любовью,а не войной! *IN LOVE*
    это наш может только влезть на Донбасс,в Сирию и сейчас в Африку :-D

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  2. Аноним

    Что-то безусловно стронулось, но вот не верю я Киму, не так всё просто.

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  3. Аноним

    Ничего страшного, место Ына уже приготовлено володе путину :-D россия принимает эстафету от КНДР =-O
    Круто!

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