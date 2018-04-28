Добросовестным заемщикам упростят получение кредита

Банки во второй половине года начнут получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии счетов компаний и индивидуальных предпринимателей в сторонних кредитных организациях. Данные будут передаваться по системе межведомственного электронного взаимодействия, рассказал «Известиям» председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

По словам экспертов, данные от ФНС нужны для проверки компаний по принципу «знай своего клиента» в рамках «антиотмывочного» законодательства, борьбы с фирмами-однодневками и при оценке заемщиков в процессе кредитования. Они уверены, что благодаря новации сократится число отказов в обслуживании и выдаче займов бизнесу.

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По словам главы НСФР Андрея Емелина, с лета банки начнут получать от ФНС сведения о наличии счетов компаний и ИП в сторонних кредитных организациях. Данные поступят по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Информация от ФНС будет приходить за минуту в режиме 24/7, добавил Андрей Емелин. По его словам, до лета продлится тестирование сервиса, и в дальнейшем он начнет действовать в рабочем режиме. В ФНС «Известиям» подтвердили, что по СМЭВ будут направлять банкам данные о счетах бизнеса в кредитных организациях.

— Информация о счетах клиента в других банках в рамках концепции «знай своего клиента» поможет кредиторам снизить риски, а также контролировать финансовые потоки клиентов, — прокомментировали в пресс-службе ФНС.

Новация позволит банкам проводить более тщательный анализ клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства и бороться с фирмами-однодневками: наличие счетов в других кредитных учреждениях свидетельствует о том, что компания ведет реальную деятельность, отметила руководитель юридического департамента HEADS Consulting Диана Маклозян. В то же время фирмы-однодневки, как правило, приходя на обслуживание, не имеют открытых счетов в банках, добавила она.

— Банкам надо очень серьезно относиться к своим клиентам для того, чтобы не попасть под санкции ЦБ (крайняя мера за несоблюдение «антиотмывочного» закона — отзыв лицензии), — пояснила Диана Маклозян. — Чтобы проверить своих новых клиентов, банку лучше знать, в каком банке у компании были открыты счета и по какой причине они закрыты.

По ее словам, повышение прозрачности взаимоотношений клиентов с банками в рамках новации может ускорить открытие счетов, повлиять на более быстрое рассмотрение заявлений на кредит. Также это позволит эффективнее бороться с выводом капитала, добавила она. С ней согласна старший партнер АНП «Зенит» Гузель Валеева.

— Банки всё плотнее вплетаются в систему государственного контроля за бизнесом, они блокируют операции фирмам-однодневкам, отказывают в открытии счетов, если клиент покажется сомнительным, — рассказала Гузель Валеева. — Теперь, когда у кредиторов перед глазами будет полная достоверная картина, риск ошибок при выявлении однодневок должен снизиться. Соответственно, и число несправедливых блокировок сократится.

Данные о наличии счетов могут использоваться банками при оценке потенциальных заемщиков и мониторинге уже выданных кредитов, добавил аналитик агентства «Эксперт РА» Станислав Волков.

— Например, наличие счета в банке со строгой процедурой оценки заемщиков может рассматриваться как признак благонадежности клиента, — отметил он. — Эта информация может использоваться как в явной форме в моделях оценки кредитного качества заемщиков, так и для перепроверки иной информации, представленной клиентом. Если банки смогут лучше отличать хороших заемщиков от плохих, то они будут всё реже предлагать высокую ставку надежным заемщикам, чтобы компенсировать потери от проблемных займов. Это облегчит доступ к кредитам для качественных заемщиков.

В рамках кредитования новация позволит сократить время на оценку будущего заемщика, указал старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. По его словам, передача сведений от ФНС через СМЭВ также позволит сократить трудовые затраты и время на обслуживание и принятие решений в отношении клиентов.

В перспективе новация обеспечит прозрачность взаимодействия банков и клиентов. Конкуренция на рынке за корпоративные средства также усилится: банки, видя у клиента открытые в других организациях счета, смогут предложить ему индивидуальные условия.