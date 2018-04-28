США покупают солидарность в международных организациях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США признали покупку лояльности других государств в международных организациях.

Ранее в постоянном представительстве США при ООН сообщили, что по 93 резолюциям, рассмотренным в прошлом году в Генассамблее ООН, только в 31% случаев другие страны голосовали вместе с Соединенными Штатами. Это на 10% меньше, чем в 2016 году, передает ТАСС.

Постпред США при ООН Никки Хейли возмутилась такими слабыми показателями, напомнив, что «американский народ оплачивает 22% бюджета ООН, то есть больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые».

«Никки Хейли, представитель политического руководства США, призналась, что международную солидарность это государство покупает и лояльность имеет вполне конкретную цену», — написала Захарова в пятницу на своей странице в Facebook.

Представитель МИД РФ напомнила о государственном долге США, который составляет десятки триллионов долларов. «Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен», — подчеркнула Захарова. «При этом задолженность США перед регулярным бюджетом ООН в 2018 году составляет 938 млн 376 тыс. 277 долларов 47 центов», — напомнила высокопоставленный дипломат.