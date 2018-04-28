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Засветись: о пользе светротражателей рассказали пешеходам и скутеристам Бердска

Светотражающие элементы на одежде, сумках, велосипедах помогут спасти жизнь в темное время суток.

28.04.2018 Фото: Группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД по НСО Нет комментариев

Засветись: о пользе светротражателей рассказали пешеходам и скутеристам Бердска

Всем участникам дорожного движения инспекторы и юидовцы пожелали безопасных дорог

Жителям Бердска сотрудники Новосибирской Госавтоинспекции и школьники рассказали о средствах яркой безопасности

На улицах Бердска сотрудники полка ДПС областной ГИБДД вместе с юными помощниками провели профилактическую акцию «Яркая дорога пешехода!».

В городском парке госавтоинспекторы вместе с активистами школьного отряда «ЮИД» школы №9 обратились к бердчанам с просьбой быть внимательными на дорогах, и в темный период времени использовать светоотражающие элементы.

Взрослым и юным пешеходам рассказали о свойствах светоотражающих материалов, о необходимости использовать их не только на загородных территориях, но и в городских условиях при недостаточной освещенности улиц и дворов. Горожанам показали их разные формы и виды, которые можно приобрести в любом торговом учреждении промышленных или канцелярских товаров, в почтовом отделении или газетном киоске. А также о способах закрепления светоотражателей на одежде, сумках, колясках, велосипедах.

Активным участникам движения на самокатах, скейтах, героскутерах напомнили о местах безопасного катания. Всем участникам акции вручили памятки «Стань заметен, пешеход!» и наклейку «Яркий пешеход», сообщили в группа по пропаганде полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области.


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