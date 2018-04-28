С больных осужденных незаконно берут деньги за питание в СИЗО Искитимского района

Прокурор Новосибирской области подвел итоги проверки следственного изолятора №3 ФСИН России, который расположен в р. п. Линево Искитимского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

27 апреля прокурор области Владимир Фалилеев посетил линевский СИЗО. Совместно с начальником ГУ ФСИН России по Новосибирской области, а также председателем Общественной наблюдательной комиссии по контролю и соблюдения прав человека в местах принудительного содержания региона подвел итоги проверки учреждения, проведенной в апреле работниками облпрокуратуры.

Следственный изолятор №3 предназначен для содержания обвиняемых, в основном, проживающих на территории Искитимского, Маслянинского и Сузунского районов области, а также Бердска.

Лимит наполнения предусматривает содержание в следственном изоляторе 465 лиц, в том числе и осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обеспечению следственного изолятора. На момент проверки в учреждении содержалось 204 человека, из них: 26 женщин, 5 несовершеннолетних.

Прокурор области произвел обход территории следственного изолятора, посетил специальный блок, штрафные помещения, пищеблок, медицинскую часть, а также камерные помещения, где содержатся несовершеннолетние, женщины и иные лица, содержащиеся под стражей, а также осужденные, отбывающие наказание в отряде по хозяйственному обеспечению учреждения.

Прокурором области проведен личный прием граждан, содержащихся в следственном изоляторе, в ходе которого им даны разъяснения по вопросам обоснованности задержания обвиняемых и избрания в отношении них меры пресечения виде содержания под стражей, отсрочки от отбывания наказания, а также по вопросам предоставления свиданий.

Условия содержания обвиняемых и осужденных в основном соответствуют установленным требованиям. Все они обеспечены индивидуальными спальными местами, постельными принадлежностями, средствами гигиены и одеждой по сезону.

Прокурорская проверка проводилась с привлечением специалистов управления Росздравнадзора по Новосибирской области, областной Госинспекции труда, регионального главка МЧС, врачей-наркологи Новосибирского наркодиспансера, а также ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России.

Работниками прокуратуры выявлены приказы начальника следственного изолятора, не соответствующие требованиям федерального законодательства, касающиеся вопросов трудоустройства осужденных, распорядка дня и проведения воспитательной работы, которые опротестованы.

Также в ходе проверки были отменены незаконные взыскания, примененные к осужденному, отбывающему наказание в отряде по хозяйственному обеспечению следственного изолятора.

Совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Новосибирской области прокурорскими работниками вскрыты нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности.

Изучением специалистами Росздравнадзора амбулаторных карт осужденных выявлены недостатки, связанные с несоблюдением стандартов оказания больным медицинской помощи. Также были выявлены нарушения санитарных норм и правил в исправительном учреждении.

С привлечением специалистов Государственной инспекции труда Новосибирской области установлено, что в учреждении не разработано положение о системе управления охраной труда. Выявлены факты незаконного удержания денежных средств у осужденных за питание, освобожденных от работы в связи с болезнью.

Также выявлены недостатки при рассмотрении обращений граждан, нарушения при отправке ценностей убывших из СИЗО граждан, а также при проведении служебных проверок по фактам изъятия запрещенных предметов и осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

С целью устранения выявленных нарушений начальнику ГУФСИН России по Новосибирской области подготовлено представление. Устранение выявленных нарушений взято на контроль.

Проверки законности деятельности администраций учреждений уголовно-исполнительной системы будут продолжены.