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Медицинский туризм хотят развивать в Новосибирской области

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Медицинский туризм хотят развивать в Новосибирской области

Спрос на сибирские санатории, в том числе в Бердске, растет. Но здравницам не хватает сервиса международного уровня, отметили эксперты.

28.04.2018 Фото: Пресс-службы НГУЭУ Один комментарий

Медицинский туризм хотят развивать в Новосибирской области

На круглом столе обсудили проблемы медицинского туризма

23 апреля в Новосибирском государственном университете экономики и управления состоялся круглый стол «Медицинский туризм в Новосибирске: желаемое или действительное?». Ведущие специалисты и эксперты медицинской и туристской отраслей обсудили перспективы позиционирования Новосибирской области в качестве регионального центра медицинского туризма, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Приветствуя участников круглого стола, ректор НГУЭУ Александр Новиков напомнил, что в настоящее время активно обсуждается принятая врио Губернатора Новосибирской области стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года, разрабатывается аналогичный программный документ развития города Новосибирска.

«Появились официальные запросы на то, чтобы посмотреть вперед, наметить пути развития города и региона, – отметил спикер. – Голос экспертов тоже должен быть услышан. У НГУЭУ есть программа включения в региональную повестку наших научных исследований. Сегодняшний круглый стол – шаг к формированию совместной экспертной оценки потенциальных точек роста, в число которых, безусловно, входит развитие внутреннего туризма».

Модератором обсуждения выступила заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Лариса Нюренбергер, обозначившая: «В ближайшие годы должна существенно возрасти динамика импорта услуг, что естественным образом предполагает активное развитие туризма. Последние годы мы активно реализуем туристские услуги на своей территории. Если говорить о Новосибирске как о туристской дестинации, безусловно, нельзя не обратиться к теме медицинского туризма».

Для привлечения большого потока медицинских туристов у Новосибирска есть все необходимые ресурсы, убеждены эксперты. По мнению советника Губернатора Новосибирской области Марины Ананич, вопрос развития медицинского туризма необходимо рассматривать рамках создания стратегии Академгородок 2.0, учитывающей и такие направления, как медицина, генетические исследования и другие.

«Новосибирск – достойная территория для оказания медицинских услуг иностранным и иногородним гражданам, – убеждена директор агентства «МедАссистанс», исполнительный директор ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири Елена Бобяк. – Мы готовы решать абсолютно любые проблемы: как организатор здравоохранения, я редко отправляю пациентов на лечение за рубеж».

В числе наиболее перспективных с точки зрения привлечения медицинских туристов направлений эксперт отметила высокотехнологичную медицинскую помощь, мощный диагностический ресурс (как в амбулаторных, так и стационарных условиях), оказание стоматологических услуг, а также высокий уровень развития пластической хирургии.

Елена Бобяк подчеркнула, что для действительно качественного развития рынка медицинского туризма необходимо объединить усилия всех его участников. Коллегу поддержал генеральный директор компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн: « В современных условиях совершенно очевидна необходимость кооперации представителей туристской и медицинской отраслей. В том числе в вопросах продвижения Сибири как центра медицинского туризма. В ближайшие 3-5 лет Новосибирск станет центром медицины макрорегиона, но мы крайне слабо продвигаем свою территорию».

С подобной проблемой на практике столкнулись в Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина. Руководитель группы заочного консультирования и телемедицины Александра Чернова отметила: «О нас не знают – информация даже о ведущих центрах РФ распространяется в основном в научной среде и обывателю недоступна. Зачастую пациентам из других стран сложно найти информацию о лечении у нас. Отсутствует реклама как таковая, сведения о Центрах, медицинских услугах зачастую невозможно найти на английском языке. Наш центр в конце прошлого года начал работу в этом направлении».

В качестве препятствия для развития медицинского туризма эксперт также отметила отсутствие сертификации по международным стандартам, наиболее престижной из которых является аккредитация JCI (ею в России обладают всего три учреждения).

«Необходимо улучшать уровень сервиса, – подчеркнула Александра Чернова. – У нас культура обслуживания только зарождается. Совместно с новосибирскими отельерами, трансферными компаниями мы стремимся исправлять эту ситуацию, информируя пациента и сопровождающих лиц о том, как и какие услуги можно получить в нашем городе, какие места посетить».

Медицинский маркетолог, директор ООО ММА «МЁД» Ирина Овдина дополнила список проблемных вопросов, препятствующих развитию медицинского туризма внутри страны: закрытость медицинского сообщества, отсутствие коммуникации между администрациями территорий, нежелание медицинских учреждений развиваться за пределами своего региона.

Эксперты круглого стола обсудили также большой спектр проблемных вопросов санаторно-оздоровительного комплекса в контексте развития медицинского туризма. Спрос на отдых в сибирских санаториях растет, отмечают участники рынка: средняя заполняемость санаториев Сибири за последние три года возросла в полтора раза и составила 80%. Однако к показателям советского периода современные санатории еще не приблизились.

Экспертные оценки проблем и перспектив, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут сформулированы в виде конкретных рекомендаций для развития рынка медицинского туризма в Новосибирске.

На территории Бердска размещено несколько разнопрофильных здравниц, которые принимают клиентов в том числе из ближайших регионов. Уникальным является центр «Ортос», где проходят реабилитацию инвалиды-колясочники во всей Сибири.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    :-D :-D :-D Уничтожили все здравницы,умение персонала сведены к минимуму,развивать собираются.Я хочу чтобы обское море стало солены :-D :-D :-D п…лы б…ть :-D

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