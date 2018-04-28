Бойцов Росгвардии судят за смерть чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников вневедомственной охраны — они не вмешались в драку, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщила прокуратура региона в субботу, 28 апреля.

«Двое сотрудников обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию центрального универмага и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе.

«Однако мер к задержанию участников конфликта и пресечению противоправных действий одного из них не приняли, покинув место происшествия», — отмечается в сообщении.

В результате конфликта был убит известный в Хабаровске спортсмен Драчев.

Пауэрлифтер Драчев был убит в произошедшей 20 августа 2017 года драке, инициатором которой он не был. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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Подозреваемый в убийстве — хабаровчанин Анар Аллахверанов — скрылся, но позднее сдался полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.»и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Он арестован и содержится под стражей. В Хабаровске идет судебный процесс, передает «Интерфакс».