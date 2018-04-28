Начался суд по обвинению в причинении смерти «дебоширу» под Бердском

В апреле Искитимский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела против жителя Агролеса Юрия Грошева. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

На втором заседании суда при рассмотрении дела по существу вчера, 27 апреля, судья Любовь Артемова отложила дело на 21 мая.

Свидетелями в суде выступают соседи Грошева, которые утверждают, 42-летний подсудимый — порядочный человек, прекрасный семьянин и никаких преступлений не совершал. По их словам, погибший «алкоголик» сам упал со второго этажа в подъезде и после оказания ему помощи в бердской больнице умер на улице.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел в ночь на 9 ноября. В двухэтажке в поселке Агролес под Бердском, как обычно, гуляла шумная компания — пили, шумели, громко включали музыку. В какой-то момент жители услышали звук падения тяжелого предмета. Когда все соседи выглянули из дверей, то увидели лежащим на полу в подъезде постоянного посетителя квартиры на втором этаже, которую местные обитатели иначе как притоном для бомжей и алкоголиков не называют.

— Все мы слышали и видели одно и то же. Сначала, примерно в 11 часов вечера 8 ноября был глухой удар. Все вышли, посмотреть, что случилось. А у Жени квартира ближе всех на первом этаже. Он раньше всех выглянул, увидел упавшего со второго этажа человека и начал его поднимать, — воспроизвел «Курьер. Среда. Бердск» события Юрий Родионов. — Юра помог ему подняться по лестнице наверх, в квартиру, где он до этого находился.

Родионов полагает, что произошел конфликт между старым и новым сожителями гостеприимной хозяйки:

— Сам он упал через низкие перила, женщина его толкнула или один из сожителей, я не знаю.

Пострадавшего увезли в больницу, где ему оказали первую помощь и отпустили. Выйдя из приемного покоя, упавший скончался прямо на улице через несколько минут.

Утром 9 ноября в Агролес приехали полицейские. Хозяйка квартиры тут же обвинила Грошева во всех смертных грехах. Сделала она это, как полагает Родионов, чтобы отвести все подозрения от своих гостей или от себя. Или в отместку за то, что Женина супруга периодически вызывает полицию, чтобы утихомирить пьяных дебоширов.

Следствие не исключает того, что после включения громкой музыки сосед не выдержал и в состоянии аффекта избил одного из шумных гостей. Полагают, что пострадавшего сбросили со второго этажа или он упал во время драки, возможно, случайно.