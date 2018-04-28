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Не будут продавать шашлыки 1 Мая на площади Горького в Бердске

Как показали предыдущие годы, на Первомай уличная торговля не пользуется спросом у бердчан, поэтому ее решили не выставлять.

28.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Не будут продавать шашлыки 1 Мая на площади Горького в Бердске

Первомай в этом году обойдется без уличной торговли

Помимо праздничного шествия на 1 Мая немало интересных программ ждут в этот день жителей Бердска. Произошли и некоторые изменения в традиционных мероприятиях.

— На протяжении нескольких лет мы видели, что до начала концертной программы люди мерзнут, устают и начинают уходить, поэтому в этом году мы решили чередовать концертные номера с поздравлениями, — рассказала на заседании совета старейшин 25 апреля начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

После окончания концерта, в 12.30, начнется программа в городском парке культуры и отдыха. Традиционно открывается летний сезон. Начнут свою работу все аттракционы парка. Для детей проведут конкурсы и концерты. Здесь же бердчане смогут увидеть творчество бердских рукодельниц на «Аллее мастеров».

1 мая не будет уличной торговли. Отдел экономики отметил, что в этот день она не пользуется спросом у бердчан, и нет смысла ее выставлять, пояснила Мокриенко.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    денег нет у бердчан на шашлык

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Торговля в этот день всегда пользовалась спросом у бердчан!
    А вот цены на продукты пользоваться спросом перестали…

    Thumb up 5 Thumb down 0

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