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США покупают солидарность в международных организациях
Засветись: о пользе светротражателей рассказали пешеходам и скутеристам Бердска
С больных осужденных незаконно берут деньги за питание в СИЗО Искитимского района
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
Медицинский туризм хотят развивать в Новосибирской области
Бойцов Росгвардии судят за смерть чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске
Место под часовню зарезервировано на кладбище Бердска
Начался суд по обвинению в причинении смерти «дебоширу» под Бердском
За поджог травы вдвое увеличат штрафы в Новосибирской области