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Место под часовню зарезервировано на кладбище Бердска

Земельный участок под православную часовню выделили еще лет 10-15 назад. В УЖКХ о строительстве религиозного объекта этим летом ничего не известно.

28.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Место под часовню зарезервировано на кладбище Бердска

Многие бердчане уверены, что на кладбище должна быть часовня

-Летом 2018 года предполагается строительство православной часовни на кладбище в Бердске. И строить ее будет наш бывший настоятель отец Василий, так ли это? — написал в «Курьер. Среда. Бердск» читатель Петр.

По словам начальника бердского управления ЖКХ Владимира Захарова, место под строительство часовни отведено еще лет 10-15 назад. Зарезервировано оно направо от главного входа.

— О строительстве часовни еще речи не шло. По крайней мере мне об этом ничего не известно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

Как известно, Василий Бирюков постригся монахи. Но это не помешало выдвинуть его кандидатом на звание почетного жителя Бердска после благословения митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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