Место под часовню зарезервировано на кладбище Бердска

-Летом 2018 года предполагается строительство православной часовни на кладбище в Бердске. И строить ее будет наш бывший настоятель отец Василий, так ли это? — написал в «Курьер. Среда. Бердск» читатель Петр.

По словам начальника бердского управления ЖКХ Владимира Захарова, место под строительство часовни отведено еще лет 10-15 назад. Зарезервировано оно направо от главного входа.

— О строительстве часовни еще речи не шло. По крайней мере мне об этом ничего не известно, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров.

Как известно, Василий Бирюков постригся монахи. Но это не помешало выдвинуть его кандидатом на звание почетного жителя Бердска после благословения митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».