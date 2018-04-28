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За поджог травы вдвое увеличат штрафы в Новосибирской области

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За поджог травы вдвое увеличат штрафы в Новосибирской области

Перед майскими праздниками МЧС вводит особый противопожарный режим в регионе. Разжигать костры в Бердске запрещено.

28.04.2018 2 коммент.

За поджог травы вдвое увеличат штрафы в Новосибирской области

На территории НСО с начала апреля потушены 675 палов травы

Близятся майские праздники, на которые приходится пик осложнения обстановки из-за массовых палов травы и пикников с кострами на природе. Чтобы снизить пожарную угрозу людям, жилью и объектам инфраструктуры, Главное управление МЧС России подготовило предложения по введению на всей территории Новосибирской области особого противопожарного режима.

«Люди должны понимать, что несут двойную ответственность за поджог травы. Местные власти со своей стороны усилят предупредительную работу, а пожарно-спасательные гарнизоны мобилизуют все силы, в том числе резервные, на период действия особого противопожарного режима», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Особый противопожарный режим вводит запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора и на выезд в леса людей, предусматривает дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры от природных пожаров, а также удваивает размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим вступит в силу после подписания соответствующего постановления Правительства Новосибирской области. МЧС предлагает его ввести с 28 апреля 2018 года и продлить до стабилизации обстановки. На территории Новосибирской области с начала апреля зарегистрированы и потушены 675 палов травы, ликвидирован один очаг лесного пожара.

Более 730 пожарных и свыше 200 единиц пожарной техники будут находиться на ежедневном круглосуточном дежурстве для обеспечения защиты населенных пунктов. В случае ухудшения обстановки введут резервные силы и средства: до 360 человек личного состава и 100 единиц пожарной техники от федеральной и субъектовой составляющей противопожарной службы Новосибирской области.

В условиях особого противопожарного режима нарушения требований пожарной безопасности влекут предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Раньше каждый дома сжигал траву и проблем не было.А сейчас складывают в мешки и вывозят на свалку .а там все это горит .

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  2. Аноним

    И о каком туризме идет речь,если шашлыки запретили..И че сделают мне эти 30 пацаны в погонах если я поставлю мангал и пожарю,жизни будут учить молокасосы..Сами то что умеют? ТРЦ в кемерово показал.Ничего.

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