Адвокат: Пожарные не могли спасти людей в «Зимней вишне»

Прямой связи между действиями начальника пожарного звена Сергея Генина и гибелью 37 человек в ТЦ «Зимняя вишня» нет, заявила адвокат Елена Киселева на заседании Кемеровского областного суда.

Генина обвиняют в халатности. Сегодня проходит заседание по обжалованию его ареста.

«Я защищаю не просто невиновного, а героя. И не откажусь от этих слов, а убеждаюсь в этом еще больше. Все мы по-обывательски относимся к людям разных профессий, в том числе все мы «знаем», как тушить пожары. Но, познакомившись с сотрудниками, уставом, по которому им приходится работать, я поняла, что пожарная охрана и МЧС — организация военизированная, действующая четко», — сказала Киселева.

По ее мнению, пожарные под руководством Генина «физически не смогли бы» спасти всех.

«(Пожарные) теряли ориентир, четыре раза могли сами там остаться, около 45 метров проползли ползком до места, где услышали хрип, и спасли мужчину. Там был ад. Хлопья пластика, как черные снежинки, падали на маску, видимость была такая, что они касками стукнулись с другим звеном», — рассказала адвокат.

По ее словам, для экономии времени Генин дал приказ подчиненным проверить оборудование еще до приезда на пожар, на месте не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет не тушению огня, а спасению людей. В частности, Генин вывел на улицу единственного выжившего во втором кинозале ТЦ Михаила Трусова (две его дочери погибли внутри), поделившись с ним баллоном с кислородом. После этого пожарный вернулся обратно, но пройти в кинотеатр не позволила очень высокая температура.

«Само расположение зала было губительно для людей. Отвечать должны те, кто допустил такой пожар и такую эвакуацию, когда четыре из шести лестниц были закрыты. Около выходов из кинозалов нашли (погибшими) 22 человека у закрытой двери. Все препятствовало эвакуации людей. А мы пытаемся судить человека, который не просто спасатель, а спаситель. И именно он, оказывается, работал халатно. По закону ему полагается одна дополнительная маска (для дыхания), было бы у него их 37 — всем раздал бы», — отметила Киселева.

По мнению адвоката, любая мера пресечения для ее подзащитного — несправедлива. Она просила изменить ее на домашний арест, однако суд оставил его под стражей до 11 июня.

«В отношении Генина поражает настрой потерпевших. Любого пожарного можно обвинить, что он не спас всех, охранников, которые разбежались, кого угодно. Для всех это страшная трагедия была и стресс. Если он этих 37 человек не нашел, не дотронулся до них, не оставил погибать, то его вины нет. Все-таки кого-то им удалось спасти», — добавила Киселева.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах на верхнем этаже, где началось возгорание.

Генину предъявили обвинение в халатности. По версии следствия, он при пожаре «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время».

За кемеровского пожарного вступились глава МЧС России Владимир Пучков и общественники, передает РИА Новости.