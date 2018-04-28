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Путин дал 104 тыс. рублей на посадку сосен

Когда президенту рассказали о нехватке деревьев в Иркутском лесничестве, он согласился на списание средств со своего счета.

28.04.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Путин дал 104 тыс. рублей на посадку сосен

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.

Пожертвование было сделано в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, на котором глава ВТБ Андрей Костин рассказал о нехватке в Иркутском лесничестве 1040 деревьев. Костин сообщил, что одно дерево стоит 100 рублей.

После согласия Путина на списание средств с его счета, Костин показал сертификат, подтверждающий взнос, и координаты места, где планируется высадить деревья, передает  МК.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Очень.Настоящий патриот :-D А сколько китайцем отдал?

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