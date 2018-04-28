Путин дал 104 тыс. рублей на посадку сосен

Президент России Владимир Путин пожертвовал 104 тыс. рублей на посадку сосен в Иркутском лесничестве.

Пожертвование было сделано в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества, на котором глава ВТБ Андрей Костин рассказал о нехватке в Иркутском лесничестве 1040 деревьев. Костин сообщил, что одно дерево стоит 100 рублей.

После согласия Путина на списание средств с его счета, Костин показал сертификат, подтверждающий взнос, и координаты места, где планируется высадить деревья, передает МК.