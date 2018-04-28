И строить её будет наш бывший настоятель о.Василий.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Петр:

Насколько я знаю, летом предполагается стройка православной часовни на кладбище. И строить её будет наш бывший настоятель о.Василий. Так ли это?

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