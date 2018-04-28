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Летом предполагается стройка православной часовни на кладбище?

И строить её будет наш бывший настоятель о.Василий.

28.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Петр:
Насколько я знаю, летом предполагается стройка православной часовни на кладбище. И строить её будет наш бывший настоятель о.Василий. Так ли это?


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