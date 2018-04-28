Мэр Бердска: ремонт дорог и укрепление берегов привлекут туристов в город

В Законодательном собрании Новосибирской области прошла презентация Бердска: депутатам рассказали об истории и перспективах развития спутника столицы региона.

26 апреля на 30-й сессии в региональном парламенте состоялась презентация Бердска. В частности, депутатов провели по выставке, показали исторические экспонаты, например, радиолы и магнитофоны знаменитого в советскую эпоху завода «Вега». И, конечно же, обсуждались вопросы взаимодействия законодателей с муниципальными властями, что идет на пользу горожанам.

По словам главы Бердска Евгения Шестернина, жителей в Бердске прибывает: за последние пять лет число горожан выросло на две тысячи человек, что стимулирует строительство, в том числе, и индивидуального жилья. «Выставочная экспозиция представляет Бердск как город, открытый миру, — подчеркнул градоначальник. — Этот бренд мы используем в политике города. На протяжении последних двух лет при поддержке городского сообщества мы развиваем идеологию, которую начали при праздновании 300-летия города, — «Мы вместе».

Мэр Бердска рассказал о том, что при активном участии депутатов Законодательного собрания и профильных комитетов регионального парламента удается решить многие важные для города вопросы, сообщили в пресс-службе бердской мэрии. В частности, реконструкции Дворца культуры «Родина», химзаводской поликлиники и стадиона «Авангард». «Бердск вошел в федеральную программу образования, что позволит нам в 2018 году приступить к строительству школы на 1000 мест и детского сада на 220 мест в микрорайоне «Южный», — рассказал глава города-спутника Новосибирска и поведал о перспективах на будущее. — В рамках проекта «Академгородок 2.0» Бердск презентовал себя как одну из площадок. Ключевым направлением стало производство импортозамещающих препаратов на базе компании «Сиббиофарм». То, что Бердск вошел в состав Новосибирской агломерации, открывает новые перспективы и для привлечения инвестиций. Промышленность Бердска демонстрирует свои достижения не только на внутренних, но и на мировых выставочных площадках. В городе работает высокотехнологическое производство, постоянно наращивающее свой потенциал».

А вот для роста привлекательности города для туристов, по мнению Евгения Шестернина, нужно решать обычные бытовые вопросы, влияющие на комфорт и безопасность: вести строительство дорог, ремонт сточного коллектора, строительства водозабора и мусороперерабатывающего завода, а также заниматься дорогостоящим проектом — укреплением береговой зоны Обского водохранилища.

«В этом созыве я работаю впервые, в политику пришла впервые, — рассказала депутат Зоя Родина, представляющая Бердск в Законодательном собрании региона. — На мой взгляд, мы бердчане-депутаты — Борис Владимирович Прилепский, Владимир Яковлевич Карпов и я — стараемся консолидировать свои усилия и обсуждать все вопросы совместно. Мы нашли взаимопонимание, в том числе с исполнительной властью, и нам удается решать многие проблемы, которые возникают в городе Бердске». По словам законодателя, именно совместные усилия исполнительной власти и профильного комитета Заксобрания привели к тому, что город попал в федеральную образовательную программу.

«Один из моих наказов — стадион “Авангард”, — отметила Зоя Родина. — Бердск позиционирует себя как спортивный город, у нас проходит много соревнований и турниров не только регионального уровня, но в том числе и российского, и международного уровня. В городе есть много спортивных объектов — стадионы, бассейны, ледовые арены, но мне хотелось бы все-таки на развитии объектов муниципальной собственности».

По словам депутата, ее радует то, что недавно на выездном заседании комитета она встретила поддержку от председателя комитета Вениамина Пака. «И хотя врио министра финансов Виталий Голубенко заверил нас, что в этом году финансирование не было предусмотрено, тем не менее, стадион “Авангард” стоит в листе ожидания, и есть надежда, что этот вопрос мы в любом случае совместно с исполнительной властью мы будем решать, — заключила депутат Зоя Родина.