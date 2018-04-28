Сегодня бизнес работает в интернете, а бизнес, желающий знать своего потребителя в лицо — в социальных сетях.
Социальные сети наших партнеров
Сегодня бизнес работает в интернете, а бизнес, желающий знать
своего потребителя в лицо — в социальных сетях
Заказать одежду, продукты, автозапчасти, записаться на стрижку или маникюр, узнать расписание киносеансов и тренировок легко и в социальных сетях. Бердские компании активно работают в интернете и предлагают своим клиентам все необходимое буквально в один клик. Наверняка вы тоже подписаны на популярные группы. Мы решили облегчить вам поиск нужных групп и собрали на одной странице ссылки на самые активные и интересные коммерческие группы в бердском пространстве популярных соцсетей.
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