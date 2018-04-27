Повысить стоимость проезда вслед за увеличением МРОТ хотят частные перевозчики Бердска

В пятницу, 27 апреля, в мэрии Бердска прошел круглый стол с участием частных перевозчиков, депутатов, чиновников и общественников. В числе вопросов, обсуждаемых на собрании, предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, затронули тему повышения тарифов на проезд в городских маршрутках.

— На сегодняшний день каждый из переводчиков загнан в угол. 1 мая в стране повышается МРОТ. А в силу конкуренции мы не можем повышать стоимость проезда. Из каких тогда средств перевозчики должны будут повысить оплату труда? Потом нас еще будут вызывать на комиссии с вопросом: «Почему мы платим мало налогов?». А с чего их платить, эти налоги? — возмутилась Людмила Москаленко, частный перевозчик.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал о повышении минимального размера оплаты труда в РФ.

Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 мая он будет увеличен до 11163 руб. Повышение МРОТа коснется 1,6 млн работников бюджетных предприятий и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Стоимость проезда в маршрутках Бердска последний раз повышали в 2015 году. С тех пор билет стоит 20 рублей.