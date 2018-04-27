Повысить стоимость проезда вслед за увеличением МРОТ хотят частные перевозчики Бердска

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кто голосовал за стабильность Путина,пусть хоть за 500 рублей ездят,они же хорошо живут
а кто нет или не участвовал в цирке.тот по старым ценам !
это честно и демократично
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Повысят на процент официальной инфляции? Или как всегда, процентов на 25 минимум
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Повышайте,кто вам не даёт. В поднявшейся с колен России у каждой семьи как минимум два автомобиля.
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В Воронеже цена в маршрутке 18 рублей.
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