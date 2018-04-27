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Повысить стоимость проезда вслед за увеличением МРОТ хотят частные перевозчики Бердска

На круглом столе в мэрии бердские маршруточники обосновали необходимость роста тарифов для пассажиров отсутствием средств на уплату налогов.

27.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 4 коммент.

Повысить стоимость проезда вслед за увеличением МРОТ хотят частные перевозчики Бердска

Перевозчик Виктор Глушков и депутат Михаил Гоголь на круглом столе

В пятницу, 27 апреля, в мэрии Бердска прошел круглый стол с участием частных перевозчиков, депутатов, чиновников и общественников. В числе вопросов, обсуждаемых на собрании, предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, затронули тему повышения тарифов на проезд в городских маршрутках.

— На сегодняшний день каждый из переводчиков загнан в угол. 1 мая в стране повышается МРОТ. А в силу конкуренции мы не можем повышать стоимость проезда. Из каких тогда средств перевозчики должны будут повысить оплату труда? Потом нас еще будут вызывать на комиссии с вопросом: «Почему мы платим мало налогов?». А с чего их платить, эти налоги? — возмутилась Людмила Москаленко, частный перевозчик.

«Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал о повышении минимального размера оплаты труда в РФ.

Сейчас МРОТ составляет 9489 руб., или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 мая он будет увеличен до 11163 руб. Повышение МРОТа коснется 1,6 млн работников бюджетных предприятий и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Стоимость проезда в маршрутках Бердска последний раз повышали в 2015 году. С тех пор билет стоит 20 рублей.


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(4) Комментариев

  1. лол,что

    кто голосовал за стабильность Путина,пусть хоть за 500 рублей ездят,они же хорошо живут
    а кто нет или не участвовал в цирке.тот по старым ценам !
    это честно и демократично 8)

    Thumb up 9 Thumb down 2

  2. Аноним

    Повысят на процент официальной инфляции? Или как всегда, процентов на 25 минимум :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Повышайте,кто вам не даёт. В поднявшейся с колен России у каждой семьи как минимум два автомобиля.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    В Воронеже цена в маршрутке 18 рублей.

    Thumb up 5 Thumb down 0

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