Обе Кореи взяли курс на объединение

Юг и Север будут улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — уточняется в документе.

Несколько часов назад лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

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Изменение курса

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля КНДР замораживает проведение ядерных и ракетных тестов.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.

Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево — символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.

По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.