КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам 2-х квартиру
продам 1-ю квартиру
продам студию
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
продам студию в новом доме
продам студию в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Застройкой побережья возмутились старейшины Бердска

На осушение не хватает 60 млн рублей Бердску

Чем заняться детям в Бердске на каникулах: летние площадки, интенсивы и многое другое

Прецедент: Монах станет почетным жителем Бердска

Блокировку Telegram опасной для всего рунета считает «Яндекс»

Стережет от мародеров рухнувший дом 78-летний хозяин в Бердске

Главный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» отдаст здание муниципалитету

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

Единый номер присвоят каждому жителю России

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Обе Кореи взяли курс на объединение

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились «приближать процветание и воссоединение».(ВИДЕО)

27.04.2018 Фото: © AP Photo / Korea Summit Press Pool Один комментарий

Обе Кореи взяли курс на объединение

На демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Кореи

Юг и Север будут улучшать отношения, говорится в совместной декларации по итогам саммита лидеров КНДР и Южной Кореи, сообщает РИА Новости.

«Север и Юг будут добиваться полного и всеобъемлющего улучшения и развития отношений и тем самым приближать будущее совместное процветание и воссоединение», — уточняется в документе.

Несколько часов назад лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии. Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне.

После первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин — наладить железнодорожное сообщение между странами.

В течение дня стороны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Видео РИА Новости

Изменение курса

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля КНДР замораживает проведение ядерных и ракетных тестов.

Пхеньян, помимо этого, отказался от применения ядерного оружия, если для него не будет ядерной угрозы. Северная Корея также обязалась не передавать ядерные технологии другим государствам.

Улучшение в отношениях Севера и Юга произошло на фоне подготовки к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участия северокорейских спортсменов в Играх, а также визита сестры Ким Чен Ына в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР.

Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево — символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.

По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотовыставка о Бердске прошла в Заксобрании НСО Заложницами своих квартир оказались две немощные жительницы Бердска Застройкой побережья возмутились старейшины Бердска

(1) Комментарий

  1. лол,что

    Ура! Ура ! Ура! Американцы молодцы,подопнули «рокетмена» к мирным переговорам 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Комплексное УЗИ для женщин
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика