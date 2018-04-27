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На осушение не хватает 60 млн рублей Бердску

Дома уже начали рушится на подтопляемых территориях. Бердская власть просит деньги на отвод грунтовых вод в областном правительстве.

27.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина Нет комментариев

На осушение не хватает 60 млн рублей Бердску

Дворы на ул. Октябрьской в Бердске залиты водой

Сегодня, 27 апреля, управление капитального строительства Бердска заключает договор на сооружение первой очереди дренажной системы для отвода грунтовых вод с подтопляемых территорий. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник УКСа Алексей Егошин.

А накануне, как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», рухнул стена в «промокшем» доме на ул. Октябрьской. 6 человек остались без крова. И пострадавшие, и эксперты убеждены, что жилое здание разрушилось из-за постоянных подтоплений.

Конкурс на сооружение инженерной защиты от подземных вод выиграло АО «Специализированное горное строительно-технологическое управление Виогем» из Белгорода. Стоимость контракта 24,5 млн рублей.

-16 апреля состоялся конкурс. Через 10 по закону подписываем договор. Люди из белгородской компании «Виогем», которая выиграла подряд, уже в Бердске. Со дня на день приступят к сооружению первой очереди дренажной системы как раз недалеко от места происшествия, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Николаевич.

По его словам в том месте будут строить дренажный колодец. Подрядчик обещает закончить работы за три месяца.

Однако строительство всей дренажной системы для отвода грунтовых вод на всей подтопляемой территории стоит порядка 85 млн рублей. В Бердске таких денег нет. Город «наскреб» 25 млн на сооружение первой очереди. Остальное без помощи областного бюджета не потянут. Рухнувший дом на ул. Октябрьской — первая ласточка. Если срочно не понизить уровень подземных вод, дома в Бердске будут рушится «пачками». В зоне постоянного подтопления находится несколько улиц, сотни частных домов.

Чтобы избежать более масштабного бедствия, бердские власти намерены попросить денег в области. По информации «Курьер. Среда. Бердск», заявка на выделение средств может пройти через департамент природных ресурсов Новосибирской области.

Напомним, что вокруг создания этой системы для отвода грунтовых вод было очень много споров. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о том, как депутаты горсовета высказывали опасения, что дорогостоящие работы, могут оказаться бесполезными из-за отсутствия специальной техники.

Тем не менее, торги объявили, аукцион прошел и определился победитель. Выиграла фирма АО «Виогем» из Белгорода. Отметим, что торги прошли с единственным участником.

— Прошел конкурс по выбору подрядной организации по проекту водопонижения. Стоимость контракта составляет 24,5 млн рублей. Выиграла фирма «Виогем» из Белгорода. Но по поводу этого конкурса уже подали жалобу в УФАС, — «обрадовал» Егошин.

Как выяснилось, в жалобу антимонопольщикам подало ООО «Недра Сибири». Конкурс пришлось проводить заново. На этот раз все обошлось. И специалисты «Виогем» уже готовы приступить к работе. Они, по словам Егошина, уже прибыли в Бердск.


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