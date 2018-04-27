Прецедент: Монах станет почетным жителем Бердска

Комиссия по присуждению звания почетного жителя выбрала 27 апреля кандидата на присуждение высшей награды Бердска. Им стал бывший настоятель Преображенского храма Василий Бирюков. За Василия Валентиновича проголосовали все члены комиссии.

Ранее Василий Бирюков возглавлял бердский Преображенский собор. 9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас он является помощником митрополита новосибирского и бердского Тихона. Служит в Вознесенском соборе Новосибирска.

В комиссию по присуждению звания «Почетный гражданин Бердска» в этом году вошли депутаты Андрей Ковальский, Владимир Голубев, Александр Окунев, Николай Сычев, Иван Минин, вице-мэр Сергей Носов, управделами администрации Марина Лаптева, а также общественники и почетные жители Бердска Тамара Лапина, Галина Баранова и Раиса Христенко.

По словам Николая Сычева, в этом году рассматривали пять кандидатур на присвоение звания почетного жителя: Станислава Добровольского, Валерия Титкова, Николая Калинина, Александра Бояркина и Василия Бирюкова. Кандидатуру Александра Бояркина отклонили, так как документы на него поступили в комиссию позже указанного срока.

— Я внес предложение:поскольку каждый определился со своим мнением, пусть он скажет о человеке, которого выбрал. И каждый сказал много хорошего про Василия Бирюкова. Я тоже отметил, что Бирюков не только нес слово божье, но был гражданином и хорошим хозяйственником, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Сычев.

Прежде чем вынести кандидатуру Бирюкова на обсуждение, председатель комиссии Иван Минин обратился к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону и сказал, что у жителей есть желание выбрать в почетные жители города бывшего настоятеля Преображенского собора. Митрополит Тихон благословил кандидатуру Василия Бирюкова, пояснил Сычев.

— Раньше в почетные жители выбирали строителей, торговых работников и так далее. А теперь мы создали прецендент. Это и для России прецедент — чтобы почетным гражданином стал монах, — подчеркнул Николай Федорович.

Основатель духовного возрождения Бердска

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области. Василий Валентинович родился в семье людей верующих. В 1976 году Василий Бирюков переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.

9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Высшая награда города

Звание почетного жителя Бердска согласно положению присуждается одному человеку раз в три года. Вне очереди дают по юбилейным для города датам. Выдвинуть кандидатуру могут органы местного самоуправления, трудовые коллективы, общественные организации, партии, объединения граждан. Заявки подают в комиссию по присвоению звания со всеми сопутствующими документами, биографической справкой и трудовой характеристикой до определенного времени.

Звание «Почетный гражданин Бердска» является наивысшей наградой города, формой поощрения горожан, получивших широкую известность и уважение жителей за особые заслуги и общепризнанный личный вклад в развитие госвласти, местного самоуправления, в сферы экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, спорта, охраны здоровья и другие.

Комиссия по присвоению звания состоит из 12 человек. В нее входят четыре депутата, три чиновника, по одному представителю от совета ветеранов, профсоюзов, совета директоров и Ассоциации предпринимателей, трое почетных граждан.

Звание почетного гражданина дается пожизненно. Пересмотру подлежат лишь приговоренные судом преступники. Преференции носят персональный характер и не распространяются на родственников.

Почетный житель имеет право на:

безотлагательный прием главой города, председателем горсовета, иными должностными лицами и руководителями муниципальных предприятий;

внеочередное медицинское обслуживание в муниципальной больнице;

получение единовременной выплаты из городского бюджета к Дню города в размере трех минимальных размеров оплаты труда;

получение ежемесячной муниципальной доплаты к пенсии в размере 0,5 минимального размера оплаты труда;

занесение имени в городскую «Книгу почетных граждан», размещение портрета на городской Доске почета.