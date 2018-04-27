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Главный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» отдаст здание муниципалитету

По словам мэра Кемерова, с остальным собственниками торгового центра проводят работу.
«Кемеровский кондитерский комбинат» готов профинансировать снос здания.

27.04.2018 Фото: МЧС Нет комментариев

Главный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» отдаст здание муниципалитету

Кемеровчане предлагают на месте «Зимней вишни» создать сквер

Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта в результате пожара 60 человек погибли, принял решение отдать свою часть здания в собственность муниципалитета, сообщил в пятницу журналистам мэр Илья Середюк, передает ТАСС.

«Основной собственник принял решение и готов отдать его в муниципальные руки», — сказал мэр. По словам Середюка, с остальными собственниками проводится своя индивидуальная работа. «У нас есть четверо собственников, которые готовы отдать безвозмездно здание в собственность муниципалитета», — добавил он.

Как сообщалось ранее, основным собственником ТЦ является «Кемеровский кондитерский комбинат». Он принадлежит компании «Кондитерус ком», совладельцем которой выступает томский бизнесмен Денис Штенгелов.

«Представители «Кемеровского кондитерского комбината» готовы профинансировать снос здания в целом, а также создание на этом месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», — добавил Середюк. По словам мэра, на разрешение юридических и организационных моментов может потребоваться «неделя — дней 10».

Мэр уточнил, что следственные органы продолжают работать в здании ТЦ. «[Следственные органы] продолжают поведение своих экспертиз, мы ожидаем в течение недели ответа — когда это здание может быть освобождено от следственных действий, и мы спланируем действия по его сносу», — добавил он.

Ранее врио губернатора Сергей Цивилев сообщал, что по итогам голосования среди местных жителей на месте ТЦ может быть разбит парк или сквер.


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