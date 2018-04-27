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Стережет от мародеров рухнувший дом 78-летний хозяин в Бердске

Дом, в котором бердчанин жил вместе с двумя сыновьями, двумя снохами и внуком, рухнул за три недели до его 79-летия.

27.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Стережет от мародеров рухнувший дом 78 летний хозяин в Бердске

Дом находится в опасном состоянии — повреждены несущие конструкции

Недавно перенес операцию и еле ходит самый старший жилец рухнувшего дома по ул. Октябрьской в Бердске 78-летний Николай Крюков.

— Из дома никуда не ухожу, а то мародеры залезут, — говорит пенсионер.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 26 апреля рухнула стена частного жилого дома по ул. Октябрьская, 32. Со стороны кухни. Никто из шести домочадцев не пострадал. Но в доме оставаться жить опасно. В то же день мэрия предоставила семье жилье в маневренном фонде. Город намерен помогать пострадавшим и в дальнейшем.

По словам Николая Крюков, в доме, построенном 50 лет назад, вместе с ним проживали его двое сыновей, снохи и внук. Теперь им дали муниципальное жилье где-то на Черемушках, сам о там не был, отметил Николай Филатович. Но это временное пристанище, дом нужно будет восстанавливать, уверен пенсионер.

На вопрос, не боится ли он находиться в аварийном доме, бердчанин ответил философски.

— Рухнет, так рухнет. Задавит, так задавит, я уж свой век отжил. 15 мая мне исполнится 79 лет. Вот такой подарок мне пришелся ко дню рождения, — сказал, тяжело вздохнув, Крюков.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а мэр почему не стережет

    Thumb up 0 Thumb down 1

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