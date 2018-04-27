А в это же время бердские кадеты представляли Новосибирскую область на XV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ в Москве. В Сборе приняли участие около 800 учащихся кадетских учебных заведений различного профиля: общеобразовательных, МЧС, МВД, казачьих обществ, морских центров, а также военно-патриотических объединений от Камчатки до Кубани. Бердчане завоевали первое общекомандное место.
Бердские кадеты
Для справки
«Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)» является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Новосибирской области. Его учредитель – министерство образования региона.
Учреждение реализует образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.
На протяжении нескольких лет Казачий кадетский корпус имени Героя России Олега Куянова успешно представляет Новосибирскую область в этих соревнованиях, о чем свидетельствуют следующие результаты :
— II место в общекомандном зачете в XI Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2014 году;
— II место в общекомандном зачете на XII Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2015 году.
— I место в общекомандном зачете на XIV Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2017 году.
100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска
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а в реале заголовок должен быть таким —
100 тысяч рублей на спортивный инвентарь вручил за победу кадетскому корпусу из Бердска,из денег налогоплательщиков Губернатор НСО,которого не избирал народ
А вообще классно собирать налоги и дарить кому-то и говорить,типа мы строим дороги от Единой России
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