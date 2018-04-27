100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

У победившего в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс СФО» Бердского Казачьего кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова большие перспективы.

Востребованность корпуса в системе образования отметил врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, который сегодня, 27 апреля, поздравил коллектив и учеников корпуса с победой.

Казачий кадетский корпус из Бердска занял первое место в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

«Вы достойно представляете наш регион. Сейчас идет федеральный конкурс, вы и на этом уровне демонстрируете хорошие результаты. Желаю дальнейших успехов и побед», – отметил замгубернатора.

От имени главы региона Андрея Травникова он вручил кадетскому корпусу награды и сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», окружной смотр-конкурс кадетских корпусов завершился в Омске 30 марта.

А в это же время бердские кадеты представляли Новосибирскую область на XV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ в Москве. В Сборе приняли участие около 800 учащихся кадетских учебных заведений различного профиля: общеобразовательных, МЧС, МВД, казачьих обществ, морских центров, а также военно-патриотических объединений от Камчатки до Кубани. Бердчане завоевали первое общекомандное место.

Для справки

«Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)» является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Новосибирской области. Его учредитель – министерство образования региона.

Учреждение реализует образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

На протяжении нескольких лет Казачий кадетский корпус имени Героя России Олега Куянова успешно представляет Новосибирскую область в этих соревнованиях, о чем свидетельствуют следующие результаты :

— II место в общекомандном зачете в XI Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2014 году;

— II место в общекомандном зачете на XII Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2015 году.

— I место в общекомандном зачете на XIV Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2017 году.