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100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

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100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

Замгубернатора от имени главы региона Андрея Травникова поздравил бердских кадетов с победой в конкурсе «Лучший казачий кадетский класс СФО».

27.04.2018 Фото: Nso.ru Один комментарий

100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

Сергей Нелюбов побывал в БККК им. Олега Куянова

У победившего в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс СФО» Бердского Казачьего кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова большие перспективы.

Востребованность корпуса в системе образования отметил врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, который сегодня, 27 апреля, поздравил коллектив и учеников корпуса с победой.

Казачий кадетский корпус из Бердска занял первое место в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

«Вы достойно представляете наш регион. Сейчас идет федеральный конкурс, вы и на этом уровне демонстрируете хорошие результаты. Желаю дальнейших успехов и побед», – отметил замгубернатора.

От имени главы региона Андрея Травникова он вручил кадетскому корпусу награды и сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», окружной смотр-конкурс кадетских корпусов завершился в Омске 30 марта.

А в это же время бердские кадеты представляли Новосибирскую область на XV Всероссийском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ в Москве. В Сборе приняли участие около 800 учащихся кадетских учебных заведений различного профиля: общеобразовательных, МЧС, МВД, казачьих обществ, морских центров, а также военно-патриотических объединений от Камчатки до Кубани. Бердчане завоевали первое общекомандное место.

100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска

Бердские кадеты

Для справки

«Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)» является государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Новосибирской области. Его учредитель – министерство образования региона.

Учреждение реализует образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

На протяжении нескольких лет Казачий кадетский корпус имени Героя России Олега Куянова успешно представляет Новосибирскую область в этих соревнованиях, о чем свидетельствуют следующие результаты :

— II место в общекомандном зачете в XI Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2014 году;

— II место в общекомандном зачете на XII Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2015 году.

— I место в общекомандном зачете на XIV Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ регионов России в 2017 году.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска
    ————————————————-
    а в реале заголовок должен быть таким —
    100 тысяч рублей на спортивный инвентарь вручил за победу кадетскому корпусу из Бердска,из денег налогоплательщиков Губернатор НСО,которого не избирал народ

    А вообще классно собирать налоги и дарить кому-то и говорить,типа мы строим дороги от Единой России :-D

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