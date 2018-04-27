Единый номер присвоят каждому жителю России

Сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, в России появится в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину. Также о закрытой встрече в ЦБ, посвященной сквозному индентификатору, рассказали два присутствовавших на ней банкира. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Идентификатор свяжет информацию о гражданах из разных баз — номер паспорта, а также пенсионного и страхового удостоверений. Гражданину он позволит найти данные о себе в любой базе. Например, на сайте Пенсионного фонда России по номеру паспорта можно будет получить номер СНИЛС. Источник, близкий к ЦБ, пояснил «Известиям», что сквозным идентификатором станет уникальный номер. По его словам, сквозной идентификатор появится в 2019 году.

— На днях прошла встреча представителей ЦБ, Минкомсвязи и Минфина, по итогам которой было решено представить предложения по внедрению сквозного идентификатора в IV квартале 2018 года, — пояснил источник. — Эти предложения будут внедрены на практике в 2019 году.

Эту информацию Известиям» подтвердили источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину. По словам источника, близкого к Минкомсвязи, возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы. Также о закрытой встрече в ЦБ, на которой обсуждалось введение сквозного идентификатора, рассказали два присутствовавших на ней банкира. В Минфине, Минкомсвязи и Банке России на официальный запрос «Известий» не ответили.

Как ранее говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, по идентификатору можно будет получать и финансовые услуги. Новшество касается физлиц и будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».

Граждане могут не иметь под рукой всех нужных данных о своих основных документах, цель сквозного идентификатора — помочь им это сделать, пояснила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Подобное нововведение позволит также объединить базы данных разных ведомств, и свести воедино ту информацию, которую клиентам часто приходится предоставлять в процессе документооборота с органами власти, инвесткомпаниями и банками — особенно при начале отношений или операциях ввода и вывода средств. Это удобно и позволяет ускорить проверку данных, отметил советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко.

В рамках новации повысится скорость обслуживания, а также снизятся риски неправильного внесения данных при обращении в финансовые организации, добавил директор департамента IT-развития банка «Открытие» Олег Зайцевский.

Объединение данных об основных идентифицирующих гражданина документах существенно упростит любое дистанционное общение с государственными организациями и удаленное получение госуслуг, считает директор департамента стратегических проектов Бинбанка Антон Маслий.

Однако при введении единого номера повышается риск компрометации данных. Мошеннику будет легче получить всю информацию о человеке, если он знает хотя бы один идентификатор, добавил Олег Зайцевский. Антон Маслий считает эти риски гипотетическими.

— Уровень защиты информации при ее обработке постоянно растет. Вполне вероятно, что защищенность сквозного идентификатора от взлома будет выше, чем защита данных у разных ведомств по отдельности, — отметил эксперт.

В ряде стран существует аналог сквозного идентификатора. Речь идет о личном номере, который дается с рождения и может использоваться в различных системах для привязки гражданина к его документам — паспорту, водительской лицензии, медицинской страховке и так далее. В Финляндии, например, это HETU, во Франции — INSEE. В Индии номер биометрической карты Aadhaar связывает номер банковского счета, карту налогоплательщика (PANCard), карту голосующего (Voter ID Card), карту газового обеспечения (LPG Connection Card), продовольственную карту (RationCard) и номер мобильного телефона.