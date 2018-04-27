Срочники двигают очередь в детсад?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПолгода назад в ОО нам сказали, что в этом году сын точно пойдет в детский сад. У нас первоочередная льгота. Подошла очередь. На госуслугах мы пошли в оо в надежде, что получим путевку, но нам отказали. На наше удивление сказали, что есть внеочередная льгота, в которую входят срочники. И их оооочень много. Ана госуслуги вообще смотреть не надо, потому из за вот этих внеочередников не актуальна она. Где самому следить за очередью? Да и очень нехорошие мысли в голову из-за этого лезут. Посмотрел весь интернет —нигде такой льготы нет! Вот нигде! откуда это взялось??? обзвонил всех родственников — у них в других городах этой льготы тоже нет! что за бред? получается срочники встают в ряд с детьми судей прокуроров следователей и чернобыльцев. И двигают очередь из действительно льготной категории граждан — многодетных инвалидов матерей одиночек. закон федеральный. Так у нас что отдельное государство в Бердске??? Что делать и куда обращаться?

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