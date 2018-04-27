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Срочники двигают очередь в детсад?

Подошла очередь. На госуслугах мы пошли в оо в надежде, что получим путевку, но нам отказали.

27.04.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир:
Полгода назад в ОО нам сказали, что в этом году сын точно пойдет в детский сад. У нас первоочередная льгота. Подошла очередь. На госуслугах мы пошли в оо в надежде, что получим путевку, но нам отказали. На наше удивление сказали, что есть внеочередная льгота, в которую входят срочники. И их оооочень много. Ана госуслуги вообще смотреть не надо, потому из за вот этих внеочередников не актуальна она. Где самому следить за очередью? Да и очень нехорошие мысли в голову из-за этого лезут. Посмотрел весь интернет —
нигде такой льготы нет! Вот нигде! откуда это взялось??? обзвонил всех родственников — у них в других городах этой льготы тоже нет! что за бред? получается срочники встают в ряд с детьми судей прокуроров следователей и чернобыльцев. И двигают очередь из действительно льготной категории граждан — многодетных инвалидов матерей одиночек. закон федеральный. Так у нас что отдельное государство в Бердске??? Что делать и куда обращаться?

От редакции: Мы подготовим об этом материал в ближайшее время.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Господи, весь город — льготники. Местные, федеральные, областные, специальные. Чего вы хотите? Перегрызитесь между собой ещё.
    .

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Гость

      Оно и печально, что весь город льготники. Просто есть льготы обоснованные хоть как-то: те же матери-одиночки, многодетные. Это я могу понять. А срочники — это вообще что за льготы такая? Они больше всех нуждаются или что? это теперь отдельная категория нуждающихся? У нас пол страны служили в армии, теперь всем садик давать вне очереди? Тогда смысла в льготной очереди нет, теперь все стоят в обычной нескончаемой очереди….

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  2. Аноним

    Просто в армии кто служил остались единицы .

    Thumb up 0 Thumb down 0

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