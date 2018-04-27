Срочники двигают очередь в детсад?

Застройкой побережья возмутились старейшины Бердска
На осушение не хватает 60 млн рублей Бердску
Чем заняться детям в Бердске на каникулах: летние площадки, интенсивы и многое другое
Прецедент: Монах станет почетным жителем Бердска
Блокировку Telegram опасной для всего рунета считает «Яндекс»
Стережет от мародеров рухнувший дом 78-летний хозяин в Бердске
Главный владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» отдаст здание муниципалитету
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
100 тыс. рублей на спортинвентарь вручили за победу кадетскому корпусу из Бердска
Господи, весь город — льготники. Местные, федеральные, областные, специальные. Чего вы хотите? Перегрызитесь между собой ещё.
.
8 1
Оно и печально, что весь город льготники. Просто есть льготы обоснованные хоть как-то: те же матери-одиночки, многодетные. Это я могу понять. А срочники — это вообще что за льготы такая? Они больше всех нуждаются или что? это теперь отдельная категория нуждающихся? У нас пол страны служили в армии, теперь всем садик давать вне очереди? Тогда смысла в льготной очереди нет, теперь все стоят в обычной нескончаемой очереди….
4 4
Просто в армии кто служил остались единицы .
0 0