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Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Эксперты полагают, что нарушены несущие конструкции жилого строения. Жить в доме нельзя. Но пострадавшие опасаются мародеров. Город намерен просить деньги у областной власти на дренаждную систему для отвода подземных вод стоимостью 85 млн рублей.(ВИДЕО, ФОТО)

27.04.2018 Нет комментариев

Снести рухнувший из за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Разрушенный в Бердске дом опасен для проживания

Вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.

Автор видео Слава Душин

Снести рухнувший из за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

В подполе разрушенного дома стоит вода

— Земля перемерзает, давит на стену в одном месте вверх. Стена в итоге пошла трещинами и разрушилась. У нас шлаколитой дом, но кроме нас на улице еще шесть таких домов. На всех участках очень много воды. Под всеми домами стоял не высыхающие лужи, а если кто-то до сих пор не засыпал погреба и подполья — там теперь бассейны. Так что остальные дома, и шлаколитые в первую очередь, может постичь та же участь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.

Сегодня, 27 апреля, он находится на территории своей усадьбы, собирает вещи, думает, как обезопасить свое жилище от мародеров.

Снести рухнувший из за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из БердскаЖители рассказывают, что проблема с водой была не всегда. Были у людей и огороды, и надворные пристройки, и погреба. Но от всего этого пришлось отказаться из-за постоянного подтопления и разрушения.

— Проблемы у нас начались, когда вокруг нас стали строить многоэтажные дома. Все знали, все говорили, что выше трех этажей строить нельзя. Чиновники нам говорили сами. И вот — понастроили. Приезжал Шестернин (мэр Бердска — прим. ред.), смотрел, говорил: давайте делать хоть что-нибудь. Дренажку там или ещё что… Вот год прошёл, второй прошёл — воз и ныне там, — сокрушается глава пострадавшего семейства.

Снести рухнувший из за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

«Кирпичи» размокли

Но, как узнал «Курьер. Среда. Бердск», лед все-таки тронулся. По словам начальника бердского управления капитального строительства Алексея Егошина, именно сегодня, 27 апреля, город заключает договор с компанией, которая в течение лета соорудит дренажную систему для отвода грунтовых вод. В том числе на ул. Октябрьской.


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