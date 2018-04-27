Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Вечером в четверг, 26 апреля, рухнула стена частного жилого дома в Бердске по адресу: ул. Октябрьская, 32. Жильцы, проживающие в доме, в течение минуты наблюдали процесс обрушения. Стена упала снаружи дома, а не внутрь, благодаря чему «крушение» обошлась без жертв. Хозяин дома Андрей рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что причиной обрушения стены стала повышенная влажность грунта.

Автор видео Слава Душин



— Земля перемерзает, давит на стену в одном месте вверх. Стена в итоге пошла трещинами и разрушилась. У нас шлаколитой дом, но кроме нас на улице еще шесть таких домов. На всех участках очень много воды. Под всеми домами стоял не высыхающие лужи, а если кто-то до сих пор не засыпал погреба и подполья — там теперь бассейны. Так что остальные дома, и шлаколитые в первую очередь, может постичь та же участь, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей.

Сегодня, 27 апреля, он находится на территории своей усадьбы, собирает вещи, думает, как обезопасить свое жилище от мародеров.

Жители рассказывают, что проблема с водой была не всегда. Были у людей и огороды, и надворные пристройки, и погреба. Но от всего этого пришлось отказаться из-за постоянного подтопления и разрушения.

— Проблемы у нас начались, когда вокруг нас стали строить многоэтажные дома. Все знали, все говорили, что выше трех этажей строить нельзя. Чиновники нам говорили сами. И вот — понастроили. Приезжал Шестернин (мэр Бердска — прим. ред.), смотрел, говорил: давайте делать хоть что-нибудь. Дренажку там или ещё что… Вот год прошёл, второй прошёл — воз и ныне там, — сокрушается глава пострадавшего семейства.

Но, как узнал «Курьер. Среда. Бердск», лед все-таки тронулся. По словам начальника бердского управления капитального строительства Алексея Егошина, именно сегодня, 27 апреля, город заключает договор с компанией, которая в течение лета соорудит дренажную систему для отвода грунтовых вод. В том числе на ул. Октябрьской.