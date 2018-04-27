На работу приглашает отдел МВД России «Искитимский»

Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел в должности:

— сотрудник-водитель группы тылового обеспечения из числа граждан, отслуживших службу по призыву в Вооруженных силах.

— полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции- полицейский(водитель) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции

— полицейский-водитель изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (водительское удостоверение категории «D»)

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву, образование не ниже среднего (полного) общего, возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «В», стаж вождения от 1 года.

Денежное довольствие составляет в месяц 20-22 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев) – от 12 до 15 тыс. рублей.

Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» примет граждан на работу в должности водителя автомобиля группы тылового обеспечения.

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего общего, возраст до 60 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «В», стаж вождения от 1 года.

Заработная плата составляет от 10000 до 14000 рублей.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу: Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефонам 2-96-78, 8-905-952-36-35.