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На работу приглашает отдел МВД России «Искитимский»

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего общего, возраст до 60 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «В», стаж вождения от 1 года.

27.04.2018 Фото: Весь Искитим 5 коммент.

На работу приглашает отдел МВД России «Искитимский»Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел в должности:

— сотрудник-водитель группы тылового обеспечения из числа граждан, отслуживших службу по призыву в Вооруженных силах.

— полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции- полицейский(водитель) взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
— полицейский-водитель изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (водительское удостоверение категории «D»)

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, служба в Вооруженных Силах по призыву, образование не ниже среднего (полного) общего, возраст до 35 лет, рост не ниже 165 см, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «В», стаж вождения от 1 года.
Денежное довольствие составляет в месяц 20-22 тыс. рублей, в период стажерского срока (от 3 до 6 месяцев) – от 12 до 15 тыс. рублей.

Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» примет граждан на работу в должности водителя автомобиля группы тылового обеспечения.

Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство РФ, образование не ниже среднего общего, возраст до 60 лет, отсутствие судимости, наличие водительского удостоверения категории «В», стаж вождения от 1 года.
Заработная плата составляет от 10000 до 14000 рублей.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» по адресу: Искитим ул. Пушкина, 53, каб. 11 или по телефонам 2-96-78, 8-905-952-36-35.


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(5) Комментариев

  1. лол,что

    «коррупцию» защищать? ну ну

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  2. Сергей

    К Борисову?!? Не советую

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    лучше конечно у Проценко в Бердске

    Thumb up 0 Thumb down 0

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