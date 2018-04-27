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Лежать на креслах и кататься на животных запретили в аэропортах Москвы

Столичные депутаты также запретили пассажирам сидеть на полу и ставить багаж на сидения. Штраф грозит и попрошайкам.

27.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Лежать на креслах и кататься на животных запретили в аэропортах Москвы

В аэропортах ужесточили правила пребывания

Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». Документ опубликован на сайте регионального парламента.

Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников.

При этом нарушением также будет считаться «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и «размещение багажа на сиденьях».
Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. «Все пассажиры должны находиться строго в пределах предназначенных зон», — говорится в постановлении. За подобные действия предусмотрен штраф 100 рублей.

Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта, передает РИА Новости.


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(1) Комментарий

  1. Гостья

    Причем здесь дискриминация?! Правила приличия никто не отменял! Любой раздолбай теперь готов кричать о дискриминации. Давно пора ввести такие правила везде, потому что многие не знают и не хотят знать правила поведения в общественных местах. Не хочешь соблюдать правила проживания в обществе — отваливай в лес, пустыню, ну или куда там отшельники уходили всегда.

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