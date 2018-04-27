Застройкой побережья возмутились старейшины Бердска

Бердчане волнуются, что побережье отдано под жилую застройку, об этом рассказали мэру Евгению Шестернину и спикеру горсовета депутатов Бердска Валерию Бадьину члены совета старейшин на очередном заседании 25 апреля. Было решение депутатов, информация проходила в газете, акцентировали уважаемые в городе люди.

— Два участка рассматривали на Бердской косе. Которые по факту занимают и по решению суда, — подтвердил Валерий Бадьин.

— Есть решение суда, на этом все заканчивается, — говорил Евгений Шестернин.

— Там вокруг все застроено, пустовало два участка — один 19 соток, по-моему, другой — 23, — отметил Бадьин.

Старейшина Владимир Колотов поинтересовался: почему на сессии депутатов меняли зоны земельных участков задним числом.

Автор видео Галина Панчева



Бадьин и Шестернин уверили ветерана, что задним числом ничего не меняли. Однако Колотов настаивал, что данная информация все же проходила.

— Мы задним числом ничего не можем менять по одной простой причине: каждое решение за неделю перед сессией мы отправляем в прокуратуру. Если мы что-то сделаем не так, она нам пришлет замечание, за ним предписание, а затем протест. Может, кто-то информацию изложил не совсем верно, — убеждал Валерий Бадьин.