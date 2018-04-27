По системе распознавания поймали первого преступника в России

В Москве на станции метро «Фрунзенская» был задержан мужчина, находящийся в розыске. Сигнал об обнаружении разыскиваемого подала полицейским система распознавания лиц стоимостью 4 млрд рублей, которую начали внедрять в московской подземке к ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщает МК со ссылкой на Телеграм-канал Mash, это первый в России преступник, которого удалось задержать с помощью такой системы.

Что касается подозреваемого, то ему вменяется грабеж в подмосковном Егорьевске. Правоохранители искали его в течение года.