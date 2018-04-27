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По системе распознавания поймали первого преступника в России

В московском метро система, установленная за 4 млрд рублей к ЧМ—2018 по футболу, выявила находившегося год в розыске подозреваемого в грабеже.

27.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

По системе распознавания поймали первого преступника в России

Полицейские год не могли найти преступника

В Москве на станции метро «Фрунзенская» был задержан мужчина, находящийся в розыске. Сигнал об обнаружении разыскиваемого подала полицейским система распознавания лиц стоимостью 4 млрд рублей, которую начали внедрять в московской подземке к ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщает МК со ссылкой на Телеграм-канал Mash, это первый в России преступник, которого удалось задержать с помощью такой системы.

Что касается подозреваемого, то ему вменяется грабеж в подмосковном Егорьевске. Правоохранители искали его в течение года.


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    кого же интересно ,его фамилия начинает на букву — П ? :-D

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