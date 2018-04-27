Владимир Путин
России нужен технологический прорыв, так как имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь ближайшие два-три десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров, передает ТАСС.
Он отметил, что уже неоднократно говорил о необходимости прорыва для страны. «Если мы не сделаем этот прорыв… мы тогда безнадежно отстанем, реально отстанем, понимаете? А у этого очень тяжелые последствия будут», — обратил внимание президент. «Какое-то время мы еще там «просидим» на том, о чем я говорил во второй части своего послания [Федеральному собранию 1 марта 2018 года], будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий, но мы-то, во всяком случае, такие люди как вы, должны думать за горизонт», — обратился Путин к ректорам.
Он напомнил китайскую поговорку: «чтобы видеть дальше, нужно подняться выше». «Да, факторов неопределенности становится все больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна», — продолжил Путин. Глава государства также отметил, говоря о целях образования, что, «если будущее за 3D-технологиями, если будущие компоненты в реальном секторе производства будут создаваться не путем отсечения чего-то, а путем напыления, причем современными средствами и с применением современных технологий, то значит мы должны подумать — а как нам подготовить такого специалиста, который может это делать».
Приходится мозги включать
Путин подчеркнул, что у России есть такой опыт, но он очень фрагментирован. «Но будущее за этим в мире. Конечно, нельзя учить ни старыми методами, ни старыми стандартами, [нельзя] ставить цели которые были актуальны вчера», — подчеркнул президент. «Если будущее за геномными технологиями, за «цифрой» и за искусственным интеллектом, за робототехникой, если будущее на стыке научных знаний, если будущее за природоподобными технологиями, то нужно подумать — а как нужно и чему нужно готовить такого специалиста, который все это знает, все это может и реально будет применять на практике», — заключил Путин.
Глава государства отметил, что «санкции помогают» России в том смысле, что не все технологии теперь можно купить за границей, «приходится свои собственные мозги включать». «И, кстати говоря, это неплохо работает — не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно создать», — сказал глава государства. Он добавил, что крупные российские компании должны видеть возможности отечественной науки и высшей школы, а наука и вузы не должны быть косными, их нужно настраивать на налаживание контактов с реальным сектором производства.
Комментируя выступление одного из участников съезда о сложностях в организации взаимодействия между вузами и предприятиями ОПК, Путин попросил конкретизировать имеющиеся проблемы, чтобы их можно было решить. При этом он привел положительные примеры такого взаимодействия: так, по его словам, одна из систем вооружений, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, была создана очень молодой командой специалистов.
уже необходим
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Нам нужен сильный президент-сильная Россия,Всё выбрали вперед Вова
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классно из года в год говорить одно и тоже
надо же это капитон Очевидность
Президент отметил, что антироссийские санкции стимулируют развитие некоторых отраслей.
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сам их ввел же,против своего населения
и какие отрасли ? коррупцию?
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Антироссийские санкции,, стимулируют рост цент,снижение покупательной способности рубля, снижение уровня жизни, увеличения количества нищих, даже на ухудшение качества продуктов питания. Теперь в магазинах продают заменители еды, сделанный из сои, пальмового масла и прочей дряни.
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Про классику жанра говорит. Вспоминается как тут недоумевали зачем нужен кружок робототехники когда в СССР была создана система авиамодельных кружков и они мол намного лучше развивают детей.
Прошлое, товарищи граждане, осталось в прошлом, а надо смотреть в будущее.
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Это прогресс, несомненно..) когда через 18 лет до человека доходят очевидные вещи…просто гигант мысли, да..))
только что делать с ежегодными жалобными посланиями академиков РАН и с загибающейся российской наукой,, утечкой мозгов за кордон, с не сложившимся импортозамещением (даже знаменитый Уралвагонзавод, выпускающий Арматы , в основном работает на импортных станках ),в большинстве убитыми отраслями…..?
Опять очередные «надо», нужно», необходимо» ….
и кому он говорит о «прорыве»? с путинскими незаменимыми кадрами — Медведевыми, Кудриными, роснано- Чубайсами и прочими -до сих пор ничего не создавалось, только разграблялось и разрушалось…
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Высокими лозунгами кидается. Здесь прорыв, там прорыв… А фактически полстраны за чертой бедности. Чем у нас народ занимается? Производства, сельское хозяйство уничтожено, людям работать негде, поэтому и идет деградация нации. В стране одни менеджеры, спекулянты да блогеры. О каком прорыве он говорит-то? Ах да, за год их полку еще прибыло, теперь в стране 109 долларовых миллиардеров.
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