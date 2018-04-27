Путин: России нужен технологический прорыв

России нужен технологический прорыв, так как имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь ближайшие два-три десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XI съезде Российского союза ректоров, передает ТАСС.

Он отметил, что уже неоднократно говорил о необходимости прорыва для страны. «Если мы не сделаем этот прорыв… мы тогда безнадежно отстанем, реально отстанем, понимаете? А у этого очень тяжелые последствия будут», — обратил внимание президент. «Какое-то время мы еще там «просидим» на том, о чем я говорил во второй части своего послания [Федеральному собранию 1 марта 2018 года], будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий, но мы-то, во всяком случае, такие люди как вы, должны думать за горизонт», — обратился Путин к ректорам.

Он напомнил китайскую поговорку: «чтобы видеть дальше, нужно подняться выше». «Да, факторов неопределенности становится все больше и больше, но это не должно нас пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим на такой уровень, с которого эта цель будет видна», — продолжил Путин. Глава государства также отметил, говоря о целях образования, что, «если будущее за 3D-технологиями, если будущие компоненты в реальном секторе производства будут создаваться не путем отсечения чего-то, а путем напыления, причем современными средствами и с применением современных технологий, то значит мы должны подумать — а как нам подготовить такого специалиста, который может это делать».

Приходится мозги включать

Путин подчеркнул, что у России есть такой опыт, но он очень фрагментирован. «Но будущее за этим в мире. Конечно, нельзя учить ни старыми методами, ни старыми стандартами, [нельзя] ставить цели которые были актуальны вчера», — подчеркнул президент. «Если будущее за геномными технологиями, за «цифрой» и за искусственным интеллектом, за робототехникой, если будущее на стыке научных знаний, если будущее за природоподобными технологиями, то нужно подумать — а как нужно и чему нужно готовить такого специалиста, который все это знает, все это может и реально будет применять на практике», — заключил Путин.

Глава государства отметил, что «санкции помогают» России в том смысле, что не все технологии теперь можно купить за границей, «приходится свои собственные мозги включать». «И, кстати говоря, это неплохо работает — не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно создать», — сказал глава государства. Он добавил, что крупные российские компании должны видеть возможности отечественной науки и высшей школы, а наука и вузы не должны быть косными, их нужно настраивать на налаживание контактов с реальным сектором производства.

Комментируя выступление одного из участников съезда о сложностях в организации взаимодействия между вузами и предприятиями ОПК, Путин попросил конкретизировать имеющиеся проблемы, чтобы их можно было решить. При этом он привел положительные примеры такого взаимодействия: так, по его словам, одна из систем вооружений, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, была создана очень молодой командой специалистов.