Рухнул частный дом из-за грунтовых вод в Бердске

Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска
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Судя по фото дом сделан из чего попало и как попало
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Как ваш дом завалится, посмотрим как он построен.
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Проезжаем мимо этих улиц и диву даешься ни один не вышел канавы не почистил ,забиты мусором где вообще засыпаны .Зато на дорогу льют воду из дома .При этом всю дорогу угробили своей водой.Канавы прочистите где надо прокопайте дайте направление воды .
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Так же ныл мэр, ваши проблемы, моя хата с краю.
Пока не начала проваливаться канализация, дороги, начало топить подвалы многоэтажек. И это только начало. Весь микрорайон построен на болоте, где я ещё лягушек ловил, так что покупайте спасательный круг и надувные лодки.
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Где ты мог проехать по Октябрьской она боковая от нее осталось 20 дворов остальное застроили когда 2х этажки снесли и построили9 этажки дома все построены в 50 годах из шлака это то тогда был самый доступный стройматериал а сейчас действительно грунт ходит даже двери то слабые то не закроешь погреба давно засыпали а воду куда выкачивать в огородах ее и так хватает выкачивать машина стоит 500 рублей за год приходится выкачиватьминим 5 штук хотя раньше обходились2-3 если бы еще 15 лет ранньше послушали тех кто делал обследование что нельзя строить таккие дома высотные и не было бы таких проблем и сдорогами и коллектором кто то денег огреб а кто то страдает
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