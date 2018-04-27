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Рухнул частный дом из-за грунтовых вод в Бердске

В доме на ул. Октябрьской подмыло стену и она обвалилась. Люди не пострадали. Власть предоставит пострадавшей семье жилье из маневренного фонда.(ВИДЕО)

27.04.2018 Фото: Славы Душина 5 коммент.

Рухнул частный дом из за грунтовых вод в Бердске

В разрушенном доме жить страшно

Вечером в четверг, 26 апреля, обвалилась стена частного жилого дома на ул. Октябрьской в Бердске, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» соседи пострадавших. Скорее всего, строение подмыло грунтовыми водами. Эта улица, как и соседние, постоянно страдает от подтопления.

На место происшествия выезжала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но определить причину обрушения сможет только экспертиза. Тем не менее муниципальная власть готова предоставить пострадавшей семье жилье из маневренного фонда.

Ул. Октябрьская попадает в зону действия дренажной системы для отвода грунтовых вод, которую начнут сооружать в ближайшее время.

Подробности — в ближайшее время.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Судя по фото дом сделан из чего попало и как попало 8)

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  2. Аноним

    Проезжаем мимо этих улиц и диву даешься ни один не вышел канавы не почистил ,забиты мусором где вообще засыпаны .Зато на дорогу льют воду из дома .При этом всю дорогу угробили своей водой.Канавы прочистите где надо прокопайте дайте направление воды .

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    • Аноним

      Так же ныл мэр, ваши проблемы, моя хата с краю.
      Пока не начала проваливаться канализация, дороги, начало топить подвалы многоэтажек. И это только начало. Весь микрорайон построен на болоте, где я ещё лягушек ловил, так что покупайте спасательный круг и надувные лодки.

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  3. Гость

    Где ты мог проехать по Октябрьской она боковая от нее осталось 20 дворов остальное застроили когда 2х этажки снесли и построили9 этажки дома все построены в 50 годах из шлака это то тогда был самый доступный стройматериал а сейчас действительно грунт ходит даже двери то слабые то не закроешь погреба давно засыпали а воду куда выкачивать в огородах ее и так хватает выкачивать машина стоит 500 рублей за год приходится выкачиватьминим 5 штук хотя раньше обходились2-3 если бы еще 15 лет ранньше послушали тех кто делал обследование что нельзя строить таккие дома высотные и не было бы таких проблем и сдорогами и коллектором кто то денег огреб а кто то страдает

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