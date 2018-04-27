Рухнул частный дом из-за грунтовых вод в Бердске

Вечером в четверг, 26 апреля, обвалилась стена частного жилого дома на ул. Октябрьской в Бердске, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» соседи пострадавших. Скорее всего, строение подмыло грунтовыми водами. Эта улица, как и соседние, постоянно страдает от подтопления.

На место происшествия выезжала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но определить причину обрушения сможет только экспертиза. Тем не менее муниципальная власть готова предоставить пострадавшей семье жилье из маневренного фонда.

Ул. Октябрьская попадает в зону действия дренажной системы для отвода грунтовых вод, которую начнут сооружать в ближайшее время.

Подробности — в ближайшее время.