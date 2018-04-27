Зарезавшим женщину-таксиста подросткам суд дал по 9 лет колонии в Новосибирске

По делу о нападении на женщину-таксиста вынесен приговор, сообщил сегодня, 27 апреля, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего Радика Шевченко и его 17-летнего подельника.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), а несовершеннолетний – в ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Судом установлено, что 5 июня 2017 около 23.00 несовершеннолетний и Шевченко, находясь в машине под управлением женщины. Они решили совершить разбой. Под предлогом встречи со знакомым злоумышленники указали потерпевшей на необходимость остановить автомобиль у здания, расположенного у парка культуры и отдыха «Сосновый бор» (в безлюдном месте). Прибыв к указанному месту, таксистка остановила автомобиль.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обвиняемые, находясь у торгового центра «Континент» в Новосибирске, заказали такси, намереваясь ухать в Калининский район. Для оказания транспортных услуг по их перевозке на автомашине «Мазда Демио» прибыла 39-летняя женщина.

17-летний решил убить потерпевшую, понимая, что причинение ей тяжкого вреда здоровью не лишит ее возможности обратиться за помощью и повлечет их задержание.

Взяв похищенный в этот же день в магазине бытовой нож, Иван напал на потерпевшую, пытался перерезать ножом ей горло, после чего нанес 9 ударов ножом в шею, грудную клетку, руки, при этом закрывая потерпевшей рот рукой.

Борясь за свою жизнь, потерпевшая смогла покинуть салон автомобиля, но несовершеннолетний проследовал за ней и нанес еще не менее 2 ударов ножом в спину, после чего потребовал передать ему и находящемуся рядом Шевченко деньги. Потерпевшая бросила имевшиеся при себе 700 рублей на землю, откуда их и подобрали подсудимые. Также Шевченко забрал из салона автомобиля принадлежащий потерпевшей сотовый телефон.

С места преступления подсудимые скрылись. Женщине удалось добраться до АЗС, откуда она и была доставлена в медицинское учреждение. Смерть не наступила по независящим от подсудимого обстоятельствам в связи со своевременной госпитализацией.

В ходе судебного следствия подсудимые вину не признали. Тем не менее суд приговорил Шевченко к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Несовершеннолетнему суд назначил 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

С осужденных солидарно взыскано в пользу потерпевшей 500 000 рублей в счет возмещения морального вреда и 26 190 рублей материального ущерба.