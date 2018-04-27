Четыре КамАЗа чиновников на 1 Мая хотят видеть пенсионеры в Бердске

О необходимости возведения трибуны, мимо которой должна проходить первомайская демонстрация, говорили на заседании совета старейшин Бердска 25 апреля.

— Нужно организовать хотя бы временную трибуну, — отметил старейшина Григорий Литвиненко.

Такой возможности нет, так как довольно сложная финансовая ситуация, финансирование на проведение мероприятий значительно сокращено, объяснила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Между тем поздравлять бердчан со сцены на площади Горького будут руководители города, представители предприятий, совета ветеранов, молодежного парламента и политических партий.

— Все таки наша главная задача, общественности, я возлагаю все же это на нас, совет старейшин, в перспективе нужно начинать работу по воспитанию уважения к властям. Избирательной и исполнительной. Городскому совету депутатов и городской администрации. Если мы не будем это делать, вся наша агитационная и пропагандистская работа будет строиться как попало. Кто где выскажется. Не случайно у нас монолитный был СССР и монолитной была структура, когда наш народ с властью был всегда единым. Обстановка такая, что нам нужно мобилизовать постепенно сейчас и на перспективу объединение всех общественных и государственных структур, занимающихся вопросами пропаганды и воспитания. И начинать с того, что если у нас не будет постоянной идеологической связи между населением и существующей властью, мы не сумеем в Бердске установить в этом отношении возможность проводить процесс сближения наций, общественных организаций, негосударственных структур. Совместным вопросом разрешения всех возникающих проблем в городе. Начиная с 1 Мая. Это Международный день солидарности трудящихся. Нас обстановка привела — мы начинаем проводить первомайскую демонстрацию. Нужно, чтобы это вызвало уважение у населения. Я бы предложил выставить в ряд три-четыре КамАЗа, каким-то образом оформить их с помощью материалов и лозунгов. Пусть туда поднимутся депутаты городского совета, ядро нашей исполнительной власти. И пускай мимо этой категории лиц пройдет первомайская демонстрация под лозунгом солидарности трудящихся. К солидарности призываем, а перед кем солидарность-то? Вот сейчас пройдем. Один будут смотреть в одну сторону, другие — в другую. На кого равняться? Равняться не на кого. Каким-то образом этот процесс нужно менять, — высказал свою точку зрения Литвиненко.

С мнением ветерана не согласились некоторые члены совета старейшин, мол, не надо разделять власть отдельно и народ отдельно — пусть идут в одном строю.

Оксана Мокриенко уверила, что вариант, предложенный Григорием Литвиненко, обязательно обсудят в отделе культуры.

Член совета старейшин Владимир Колотов добавил, что на трибуну рядом с властью нужно ставить еще и почетных жителей Бердска.