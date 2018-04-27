До трех часов в сутки ограничить доступ к соцсетям хочет единоросс из Питера

Депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Анохин озаботился психическим здоровьем и развитием человека и сочинил законопроект о запрете социальных сетей. Об этом он сообщил на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«Написал закон!!! Приглашаю к обсуждению, важно мнение каждого!!!», — заявил народный избранник (орфография и пунктуация сохранены).

Анохин предлагает федеральную инициативу «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети «Интернет», причиняющего вред здоровью и развитию человека». Документ установит «обязанности, запреты и ограничения в сфере доступа граждан» к соцсетям, блогам, включая микроблог Twitter, и иным сетевым сообществам.

Депутат предлагает заставить всех интернет-пользователей в обязательном порядке раскрывать свою личность в соцсетях. Кроме того, законопроект Анохина подразумевает запрет на доступ к соцсетям лицам младше 18 лет, если они заходят в сеть из школ, университетов или больниц. Оставшимся гражданам, по задумке Анохина, можно будет заходить в соцсети не более чем на три часа в сутки.

Если же какие-то соцсети этим требованиям не подчинятся, то их следует запретить на территории России.

Указанные нормы предлагается распространить не только на россиян, но и на иностранцев, которые живут или даже просто путешествуют по России — даже транзитом.

Всё это необходимо ради «физического и психического здоровья граждан и обеспечения благоприятного развития человека, включая нравственное развитие», убежден петербургский единоросс. Андрей Анохин считает, что из-за соцсетей люди могут неадекватно воспринимать действительность.

Так, указывает народный избранник, участились случаи противоправного, разрушительного воздействия виртуального общения на психику несовершеннолетних. Причем условием такой «противоправной деятельности» стала анонимность участников сетевых сообществ, считает депутат.

Заметим, приглашенные Анохиным к обсуждению пользователи Facebook уже ответили на странице депутата. В частности, если одни сообщили парламентарию, что его проект — это «бред», то другие горячо поддержали инициативу, впрочем, предположив, что «лучше сразу расстрелять всех».

«Интересно, а он знает, что это технически нереализуемо? — поинтересовалась пользователь сети Людмила. — Анестезиолог (глава Роскомнадзора Александр Жаров врач-анестезиолог по первому образованию — прим.ред.) вон уже полрунета перебанил со своими «Телеграмом», теперь этот… Градус идиотизма повышается».

Напомним, Андрей Анохин оказался одним из депутатов городского Заксобрания, который сразу не удалил с телефона запрещенный Роскомнадзором мессенджер Telegram, потому что, как он пояснил ИА REGNUM, хотел лично засвидетельствовать мощь государства в блокировке этого приложения.

Несмотря на то, что этот момент еще не наступил, и граждане РФ продолжают пользоваться мессенджером Павла Дурова, спустя некоторое время после публикации REGNUM аккаунт Анохина из Telegram все-таки пропал.