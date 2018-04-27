Набирают особенных детей в команду по следж-хоккею в Бердске

В детскую следж-хоккейную команду Бердска объявляется дополнительный набор мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 16 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, ДЦП и Spina Bifida, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

При поддержке «Детской следж-хоккейной лиги» (Москва), Центра адаптивных видов спорта (Новосибирск) и бердской администрации началась плотная работа по привлечению особенных детейк к спорту. Занятия бесплатные. Все ребята будут обеспечены оборудованием и защитной экипировкой, уточнили в ОФКиС.

Записаться на пробную тренировку можно по телефону: 8-913-901-41-45 Наталья. Место проведения тренировок ЛДС «Бердск» (ул. Боровая, 103А).

Ваших ребятишек ждут физическая активность, навыки работы в команде, международный лагерь, турниры, фестивали, товарищеские встречи, учебно-тренировочные сборы, безопасность, качественное оборудование, защитная экипировка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», показательный турнир между командами Москвы и Красноярска по следж-хоккею прошел на бердском люду 6 апреля.

Справка

Следж-хоккей — спортивная игра, аналог хоккея с шайбой. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и пару клюшек для отталкивания.

Занятия позволяют максимально эффективно совмещать необходимые детям физические нагрузки и социализацию. Это командная игра, в которой мальчишки и девчонки учатся взаимодействовать одним коллективом.