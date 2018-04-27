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Иностранцев-нелегалов депортировали в Узбекистан и Таджикистан из Бердска

Восемь граждан Узбекистана и трое граждан Таджикистана нелегально проживали на территории города.

27.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Иностранцев нелегалов депортировали в Узбекистан и Таджикистан из Бердска

Бердские приставы, получая исполнительный лист, сопровождают иностранцев-нелегалов до новосибирского спецприемника

С начала 2018 года 11 иностранцев-нелегалов выдворили из Бердска.

— Восемь граждан Узбекистана и трое граждан Таджикистана нелегально проживали на территории Бердска. Среди нелегалов были две женщины. Всех их отправили на родину, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», факт незаконного пребывания на территории РФ устанавливают сотрудники управления федеральной миграционной службы. Они доставляют иностранцев в суд. Если суд принимает решение депортировать граждан иностранных государств за рубеж, то за дело принимаются судебные приставы, отметил Федотов.

Бердские приставы сопровождают нелегалов до новосибирского спецприемника. Там иностранцы находятся до тех пор, пока не наберется группа для депортации из России.

Судебный пристав-исполнитель отдела по особым производствам оформляет для нелегалов билеты и сопровождает их до границы.

В прошлом году бердские судебные приставы выдворили из города 22 иностранцев-нелегалов: четверых граждан Таджикистана, двоих — Киргизии, одного — Азербайджана, 15 граждан Узбекистана.


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