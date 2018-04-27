Прохоров судится с ФБК Навального по расследованию о вилле Хлопонина

Михаил Прохоров намерен подать в суд на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, заявил РБК представитель группы ОНЭКСИМ, которую контролирует Прохоров. Ранее об этом сообщил телеканал «Дождь».

26 апреля Навальный в своем блоге сообщил, что офшорная компания, связанная с миллиардером, приобрела виллу вице-премьера Александра Хлопонина в Форте дей Марми в Тоскане (Италия) за €35,5 млн (2,6 млрд руб. по курсу на момент покупки: первый транш, утверждает Навальный, был выполнен 24 апреля 2017 года).

За два дня до этого, 24 апреля, о том, что Хлопонин продал виллу, сообщила Би-би-си. Тогда представитель группы ОНЭКСИМ подтвердил РБК факт этой сделки, однако детали сделки не раскрывались.

ФБК утверждает, что ​​сумма в €35,5 млн за виллу завышена по меньшей мере в три раза.

Решение миллиардера обратиться в суд сам Алексей Навальный прокомментировал в прямой трансляции на YouTube. «Подавайте на нас в суд, и докажите нам, пожалуйста, что эта — все время хочется сказать халупа стоит 35 миллионов, но нет, это не халупа, конечно, это дорогая итальянская вилла в Италии, но она не стоит 35 миллиардов». «Мы имеем договор, получили его официально», — подчеркнул Навальный в своем выступлении.

В публикации в блоге Навального утверждается, что дома, схожие по характеристикам с виллой​, о которой идет речь, в этом же регионе стоят гораздо меньше: «Похожий дом тоже в 2 км от моря <…> дом ровно в два раза больше. Стоимость — €4,9 млн <…> еще один дом там же, 600 кв. м, 30 соток земли, но, в отличие от хлопонинского, в нескольких метрах от моря <…> €10 млн. В три раза дешевле».

«Мы, опираясь на информацию из открытых источников, утверждаем, что это взятка», — говорится в публикации на сайте основателя ФБК. По его мнению, это связано с тем, что «Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой».

«Сделка была абсолютно прозрачной. Утверждение Навального о взятке — ложь. Будем подавать иск за клевету», — сказал РБК представитель ОНЭКСИМа, не уточнив, будет ли этот иск подан против ФБК в целом или лично против Алексея Навального.

Представитель вице-премьера Александра Хлопонина факт взятки категорически отрицает. По словам пресс-секретаря вице-премьера Натальи Платоновой, он декларировал и провел сделку по продаже своей виллы на рыночных условиях. «Мы не интересуемся творчеством Навального и не хотим комментировать его домыслы. Сделка по продаже недвижимости Александром Хлопониным была официально задекларирована, проведена на рыночных условиях с уплатой всех необходимых налогов», — сказал Платонова РБК.

Ранее эксперты, опрошенные Би-би-си, оценивая возможную стоимость виллы, купленной Михаилом Прохоровым, отметили, что сумма сделки могла составлять от €7 млн до 20 млн. Специалисты пояснили, что окончательная стоимость дома зависит от разных факторов, в том числе от состояния дома и его внутреннего наполнения.

Александр Хлопонин стал вице-премьером в 2014 году. В правительстве он курирует вопросы недропопользования, охраны природы, лесопромышленного комплекса, алкогольного рынка, экологической и пожарной безопасности, а также развитие Северного Кавказа. В декларации о доходах за 2016 года среди прочего имущества чиновник указал жилой дом и земельный участок в Италии. В его отчете о доходах за 2017 год этой недвижимости уже нет, при этом он задекларировал доход в 2,9 млрд руб.

Владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, по данным Forbes, владеет активами на $9,6 млрд. В рейтинге богатейших людей России бизнесмен занимает 13-ю позицию.

В группу ОНЭКСИМ входит компания «Интергео», действующая в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Ее деятельность направлена на разработку, геологическое изучение и приобретение участков недр с запасами руд цветных металлов.