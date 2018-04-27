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Не отмываются от мазута елки на центральной улице Бердска

Бердские старейшины уверены, что в подготовку города к праздникам должна войти и помывка елок.

27.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Не отмываются от мазута елки на центральной улице Бердска

Последние годы елки на ул. Ленина моют в конце апреля

Устроить елкам помывку к первомайским праздникам на ул. Ленина посоветовали власти на очередном заседании 25 апреля члены совета старейшин Бердска.

— Надо елки к 1 Мая помыть. Они уже все грязные-прегрязные. Хоть водой их побрызгать, — обратился к начальнику управления градостроительства мэрии Федору Каравайцеву старейшина Владимир Колотов.

Другой старейшина Вячеслав Власов парировал, мол, в прошлом году их мыли, а толку никакого, ведь на елках не только грязь, но и мазут и так далее.

— В прошлом году их мыли — не отмываются, — отметил Власов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», елки на ул. Ленина, действительно моют к первомайским праздникам и летнему сезону. Рабочие поливают деревья водой из шланга.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот поэтому лиственные и садить надо было вдоль дороги! 8)

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