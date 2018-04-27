Не отмываются от мазута елки на центральной улице Бердска

Устроить елкам помывку к первомайским праздникам на ул. Ленина посоветовали власти на очередном заседании 25 апреля члены совета старейшин Бердска.

— Надо елки к 1 Мая помыть. Они уже все грязные-прегрязные. Хоть водой их побрызгать, — обратился к начальнику управления градостроительства мэрии Федору Каравайцеву старейшина Владимир Колотов.

Другой старейшина Вячеслав Власов парировал, мол, в прошлом году их мыли, а толку никакого, ведь на елках не только грязь, но и мазут и так далее.

— В прошлом году их мыли — не отмываются, — отметил Власов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», елки на ул. Ленина, действительно моют к первомайским праздникам и летнему сезону. Рабочие поливают деревья водой из шланга.