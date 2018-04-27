Против закрытия данных о зарплатах чиновников выступил Абызов

Министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов первым из чиновников прокомментировал действия Минфина, который в декабре прошлого года убрал со своего сайта данные о зарплатах чиновников, их численности и так далее.

«Я категорически с этим не согласен. Мне кажется, что ничего негативного в том, что мы раскрываем информацию о доходах чиновников и кадровом составе государственной службы, нет», — сказал Абызов после заседания Совета по открытым данным, передает РБК.

«Без раскрытия этой информации невозможно реализовывать в том числе эффективный механизм общественного контроля. Я как министр ежегодно раскрываю свою декларацию о доходах, и другие члены правительства это делают. Ничего негативного нет в том, что эта работа должна вестись на уровне государственного аппарата в целом», — заявил министр.

Абызов допустил, что действия Минфина приведут к ухудшению рейтинга министерства по работе с открытыми данными. «Мы по результатам года оцениваем качество работы органов исполнительной власти с открытыми данными. Так как это (удаление опубликованных наборов данных. — РБК) было в декабре 2017 года, мы такую оценку еще не проводили, то, наверное, это приведет в том числе к снижению оценки эффективности работы Минфина с качеством раскрытия информации в формате открытых данных по итогам этого года», — сказал он. «Открытое правительство» рассчитывает индекс качества работы с открытыми данными (.pdf), в прошлом году Минфин занял в нем четвертую строчку.

РБК направил в Министерство финансов запрос о комментарии.

В декабре 2017 года Минфин сообщал, что впервые опубликовал в реестре открытых данных сведения о численности госорганов, средних зарплатах в них, расходах на содержание служебного автотранспорта, а также зданий и земельных участков. Данные приводились за 2016 год. Среди них были косвенно раскрыты индивидуальные зарплаты большинства федеральных министров, включающие ежемесячное или ежеквартальное денежное поощрение. Но вскоре Минфин без объяснения убрал опубликованные сведения.

В отчете о реализации Концепции открытости органов власти за 2017 год Минфин отмечает, что количество опубликованных на сайте ведомства наборов открытых данных по итогам года увеличилось до 140. Но по состоянию на 26 апреля 2018 года наборов только 137, а файлы со 124-го по 140-й пропущены. Из графика публикации Минфином открытых данных в 2017–2018 годах, размещенного в феврале, следует, что данные о расходах на содержание госорганов планировалось опубликовать в прошлом октябре, «за исключением информации ограниченного доступа (при ее наличии)».

По итогам четвертого квартала 2017 года Минфин занял второе место в интегральном рейтинге публикации открытых данных, составляемом Аналитическим центром при правительстве, а в первом квартале 2018-го вышел в этом рейтинге на первое место. Рейтинг отражает количество, востребованность и качество публикуемых наборов открытых данных.