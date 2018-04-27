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Достижения города презентовал депутатам заксобрания мэр Бердска

Глава города Евгений Шестернин выступил в качестве знающего экскурсовода по бердской экспозиции и сделал доклад на сессии.

27.04.2018 Фото: Предоставлено пресс-центром мэрии Бердска Нет комментариев

Достижения города презентовал депутатам заксобрания мэр Бердска

Среди посетителей двое бердчан — спикер заксобрания Андрей Шимкив и и экс-мэр Александр Терепа

На 30-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 26 апреля была представлена выставка, рассказывающая о Бердске. На входе в зал заседания депутатов встречал бердский ансамбль казачьей песни «Вольница».

Глава города Евгений Шестернин выступил в качестве знающего экскурсовода: в фойе перед залом заседаний располагалась экспозиция, представляющая Бердск, сообщили в пресс-центре мэрии. На стендах – вехи истории и день сегодняшний: промышленность и спорт, культура и бизнес, общественные организации и объединения, наука и образование.

Депутаты смогли познакомиться с жизнью ближайшего соседа – второго по величине города области. Особенно поразили посетителей своеобразного «Бердского Экспо» раритетные приборы, выпускаемые когда-то заводами города. А также  потрясающие способности юных бердчан, которые специально приехали продемонстрировать свои математические способности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Более подробную информацию о достижениях Бердска в самых разных отраслях в своем докладе во время сессии отразил глава города.


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