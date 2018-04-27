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Против закрытия данных о зарплатах чиновников выступил Абызов
Достижения города презентовал депутатам заксобрания мэр Бердска
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