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Путин: за 7 лет создали мощнейшую боевую систему

Группа молодых ученых сделала это на гранты, рассказал президент, выступая перед ректорами.

27.04.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Путин: за 7 лет создали мощнейшую боевую систему

Владимир Путин встретился с учеными СО РАН в Новосибирске 8 февраля

Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.

«По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена», — заявил Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.

По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной, и не все могут ее организовать. «Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело», — пояснил Александров.

В свою очередь, Путин отметил, что попросил Александрова конкретизировать проблему, чтобы ее решить, передает РИА Новости.

«У меня-то наоборот, честно говоря, <…> и опыт, и знания в этом смысле положительные. Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом: у нас создаются очень современные, уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился — мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди, — я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», — рассказал президент.

Он подчеркнул, что если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, то нужно ему о них рассказать.


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(4) Комментариев

  1. лол,что

    а за 7 лет не могли создать что-нибудь мирное
    например хороший автомобиль,телевизор,мобильник.
    позорище,нашел чем хвастаться.

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  2. Новый мэр

    Мне одному кажется что у него уже крыша поехала с этой войной!?

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    А качество жизни людей упало до плинтуса. скоро будет в оловянных солдатиков играть и радоваться. Кто эти 70 процентов, которые проголосовали?

    Thumb up 4 Thumb down 1

  4. Аноним

    Недавно видел в новостях,что:
    НИОКР России всего 2 % от бюджета.
    У Китая 1,5 российских годовых бюджета по той же статье.
    Бюджет города Токио равен бюджету России.
    Всё есть в открытом доступе.
    …мы ниоткуда идём в никуда…

    Thumb up 0 Thumb down 0

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