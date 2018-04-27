Путин: за 7 лет создали мощнейшую боевую систему

Владимир Путин встретился с учеными СО РАН в Новосибирске 8 февраля
Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о том, как молодые специалисты работали над созданием нового вооружения и за семь лет создали мощнейшую, самую современную в мире боевую ударную систему.
«По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что там работа налажена», — заявил Путин, обращаясь к ректору Московского государственного технического университета им. Баумана Анатолию Александрову.
По словам Александрова, данная работа является непростой, очень ответственной, и не все могут ее организовать. «Мы когда-то проводили исследования, у нас уже мало университетов могут в этой работе участвовать, раньше в десять раз больше участвовало. Вот в чем дело», — пояснил Александров.
В свою очередь, Путин отметил, что попросил Александрова конкретизировать проблему, чтобы ее решить, передает РИА Новости.
«У меня-то наоборот, честно говоря, <…> и опыт, и знания в этом смысле положительные. Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом: у нас создаются очень современные, уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился — мы и Госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди, — я их спрашиваю: а вы откуда взялись? Они говорят: как гранты только начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив. И в течение семи лет они создали эту мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую», — рассказал президент.
Он подчеркнул, что если необходимы меры по продолжению и интенсификации такой работы, то нужно ему о них рассказать.
а за 7 лет не могли создать что-нибудь мирное
например хороший автомобиль,телевизор,мобильник.
позорище,нашел чем хвастаться.
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Мне одному кажется что у него уже крыша поехала с этой войной!?
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А качество жизни людей упало до плинтуса. скоро будет в оловянных солдатиков играть и радоваться. Кто эти 70 процентов, которые проголосовали?
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Недавно видел в новостях,что:
НИОКР России всего 2 % от бюджета.
У Китая 1,5 российских годовых бюджета по той же статье.
Бюджет города Токио равен бюджету России.
Всё есть в открытом доступе.
…мы ниоткуда идём в никуда…
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