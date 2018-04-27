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Когда вернут график движения маршрутки №14 в воскресенье?

Это что, по вашему нормальный, график движения или нет.

27.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал welly:
Когда на 14 маршруте будет старый график движения в воскресение, на 14 маршруте исчезло 8 маршруток, Это что, по вашему нормальный, график движения или нет.


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