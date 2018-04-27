Когда вернут график движения маршрутки №14 в воскресенье?

Медведев останется главой правительства России до 2020 года
Укладка асфальта в лужи при ремонте дороги в Микрорайоне возмутила жителей Бердска
Задержали электричку из-за коробки с котятами на станции Новосибирск-Южный
Треть школьных учебников забраковала дополнительная экспертиза
Осваивать лес на берегу реки Раздельной запретили здравнице в Бердске
По лужам на «зебре» переходят дорогу в Бердске
Элитную чернокожую проститутку выслали в Нигерию из Новосибирска
Мэр поражен: 20 примеров за 42 секунды решила 11-летняя жительница Бердска
Не доверяют информации властей о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» россияне
Посаженные на теплотрассе елки имеют опасную ограду в Бердске