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Паранойей считает Кремль заявления о российской слежке за мигрантами в США

В американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты следили за проживающими в Штатах россиянами, которых Москва «считала предателями и врагами».

27.04.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Паранойей считает Кремль заявления о российской слежке за мигрантами в США

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских средствах массовой информации о том, что высланные из США дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями.

«(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — сказал Песков журналистам.

По его словам, СМИ должны назвать конкретные фамилии, а также причины, побудившие США выступить с таким заявлением, передает РИА Новости.

«Ни то, ни другое сделано не было», — добавил Песков.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты следили за проживающими в Соединенных Штатах россиянами, которых Москва «считала предателями и врагами Кремля». Никаких доказательств издания не приводят.

Высылка дипломатов

В конце марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также закрытии генконсульства в Сиэтле.

Американские власти объяснили свои действия «причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», не предоставив никаких доказательств.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Очередной «ихтамнет» :-D :-D

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  2. инженер

    «Пургоносец» откликнулся. Так мы тебе и поверили! :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

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