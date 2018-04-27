Паранойей считает Кремль заявления о российской слежке за мигрантами в США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских средствах массовой информации о том, что высланные из США дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями.

«(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег», — сказал Песков журналистам.

По его словам, СМИ должны назвать конкретные фамилии, а также причины, побудившие США выступить с таким заявлением, передает РИА Новости.

«Ни то, ни другое сделано не было», — добавил Песков.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты следили за проживающими в Соединенных Штатах россиянами, которых Москва «считала предателями и врагами Кремля». Никаких доказательств издания не приводят.

Высылка дипломатов

В конце марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также закрытии генконсульства в Сиэтле.

Американские власти объяснили свои действия «причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», не предоставив никаких доказательств.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.