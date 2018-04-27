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Кремль призывает трезво оценивать критику МЧС после пожара в «Зимней вишне»

Материалы СМИ не во всем совпадают с официальной информацией, отметил пресс-секретарь президента Песков. А глава МЧС Пучков назвал бредом обвинения Михалкова в передаче «Бесогон».

27.04.2018 Фото: МЧС 3 коммент.

Кремль призывает трезво оценивать критику МЧС после пожара в Зимней вишне

ТЦ в Кемерова загорался дважды. Его тушили более 15 часов

В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, руководству страны они известны.

«То, что есть определенные проблемы, этого никто не скрывает. Поэтому здесь нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны о всех имеющихся проблемах хорошо известно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты «Коммерсантъ» с критикой общего положения дел в пожарной службе, подготовленный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Пресс-секретарь напомнил, что МЧС напрямую подчиняется президенту, «и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, что, к сожалению, эта работа часто бывает востребована».

При этом, по словам Пескова, в Кремле ознакомились с материалами СМИ с критикой состояния пожарной службы РФ, но они не во всем совпадают с информацией, которая поступает по линии МЧС. «Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства», — сказал он.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что «говорить о том, что все развалено, в то время когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч граждан во время паводков, было бы неправильно».

Что касается материалов следствия по делу о пожаре в Кемерове, то Песков отметил, что результатов там пока нет, «результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия». По его словам, СК постоянно информирует о ряде выявленных фактов и нарушениях тех или иных правил, «многие из них являются чудовищными».

В своей авторской программе «Бесогон» Никита Михалков обвинил главу МЧС в массовых сокращениях сотрудников Государственного пожарного надзора и пожарных подразделений, в закупке техники по завышенным ценам и в искажении статистики пожаров.

Позже Пучков в разговоре с «Коммерсантом» назвал эти обвинения бредом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по последним данным СКР, на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибло 60 человек.


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(3) Комментариев

  1. Ирина

    Уважаю Никиту Михалкова за эту передачу. То, что отличается реальная ситуация от информации по линии ведомств — норма для нашего государства. Радует, что есть люди, которым «нахрена то надо», чтобы жизнь сограждан что то значила для тех, кто должен обеспечивать безопасность и отвечать за свою работу.

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    • лол,что

      хаха,уважает она,посмотри русофобский фильм «Утомленные солнцем-2» где немцы выставлены добрыми и хорошими,шоколадки дарят…

      Thumb up 0 Thumb down 3

  2. Аноним

    Позже Пучков в разговоре с «Коммерсантом» назвал эти обвинения бредом
    —————————————————
    Деятельность Пучкова в качестве главы МЧС привела к ухудшению работы МЧС в целом. Против фактов (даже тех, что привёл Михалков) трудно возражать! А Пучкова в Кемерове хорошо было видно — типичный карьерист. Факты по МЧС после ухода Шойгу удручающие. :( И чем скорее займутся деятельностью Пучкова, тем лучше для страны.

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