Кремль призывает трезво оценивать критику МЧС после пожара в «Зимней вишне»

В Кремле признают наличие проблем в системе МЧС, руководству страны они известны.

«То, что есть определенные проблемы, этого никто не скрывает. Поэтому здесь нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво оценивать ситуацию. Руководству страны о всех имеющихся проблемах хорошо известно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать материал газеты «Коммерсантъ» с критикой общего положения дел в пожарной службе, подготовленный после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Пресс-секретарь напомнил, что МЧС напрямую подчиняется президенту, «и президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства, тем более, что, к сожалению, эта работа часто бывает востребована».

При этом, по словам Пескова, в Кремле ознакомились с материалами СМИ с критикой состояния пожарной службы РФ, но они не во всем совпадают с информацией, которая поступает по линии МЧС. «Что касается материалов, в том числе авторских, о положении дел в пожарной службе, они не во всем сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомства», — сказал он.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что «говорить о том, что все развалено, в то время когда огромное количество спасателей и пожарных работают по тушению пожаров на просторах нашей страны и занимаются спасением тысяч граждан во время паводков, было бы неправильно».

Что касается материалов следствия по делу о пожаре в Кемерове, то Песков отметил, что результатов там пока нет, «результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия». По его словам, СК постоянно информирует о ряде выявленных фактов и нарушениях тех или иных правил, «многие из них являются чудовищными».

В своей авторской программе «Бесогон» Никита Михалков обвинил главу МЧС в массовых сокращениях сотрудников Государственного пожарного надзора и пожарных подразделений, в закупке техники по завышенным ценам и в искажении статистики пожаров.

Позже Пучков в разговоре с «Коммерсантом» назвал эти обвинения бредом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по последним данным СКР, на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибло 60 человек.