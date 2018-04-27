Травников: Центром науки и инноваций станет Новосибирская область при участии Бердска

Динамичный рост экономики, создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала не только Новосибирской области, но и всей страны, должны стать главными результатами реализации Стратегии научно-технологического развития (СНТР) России.

«Наш регион располагает мощной научно-технической базой для развития человеческого капитала и инновационного развития территории», – заявил глава региона Андрей Травников.

Готовность Новосибирской области к существующим и возникающим большим вызовам на основе генерации и применения новых знаний обсудили 26 апреля на пленарном заседании «Целевая модель пилотного региона Стратегии научно-технологического развития» с участием статс-секретаря — заместитель Министра экономического развития РФ Олега Фомичева. Мероприятие прошло в рамках стратегической сессии, посвящённой разработке модели пилотного региона СНТР.

Одним из приоритетов развития Новосибирской области, отметил врио Губернатора, региональные власти видят инновационную экономику, ориентированную на высокотехнологичные производства. Развитию данного направления посвящены собственные программы региона – программа реиндустриализации экономики Новосибирской области, разрабатываемая Стратегия социально-экономического развития региона. В нашей области уже действует ряд инновационных предприятий, работают программы господдержки. И новые приоритетные проекты в рамках СНТР могут быть успешно реализованы на территории нашего региона.

Главным результатом программы «Новосибирская область — пилотный регион по реализации СНТР России» будет становление нашего региона как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обеспечивающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала, интеллектуального потенциала страны.

Реализация пилотной федеральной программы особенно актуальна в свете поддержанного президентом России Владимиром Путиным проекта «Академгородок 2.0» — нового этапа развития Новосибирского научного центра на базе Новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и промышленного потенциала Бердска. Кроме этого, уточнил Андрей Травников,

«Участие в Стратегии научно-технологического развития России позволит нам обеспечить высокую востребованность наших инновационных разработок, будет способствовать росту инвестиций в этот сектор экономики и нашему продвижению на мировых рынках инноваций», – подчеркнул Андрей Травников.

Реализация СТНР может стать одним из главенствующих направлений в новой редакции Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.

Об основных механизмах реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации сообщил статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Олег Фомичев. Участники пленарного заседания также рассмотрели планы СО РАН и предложения Новосибирской области по реализации СНТР, потенциал создания и развития инновационного научно-технологического центра (Технологической долины) на базе НГУ, вопросы участия нашего региона в НТИ.

Среди важнейших задач — формирование эффективной системы коммуникаций в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям, создание условия для развития наукоёмкого бизнеса.

Участие в стратегической сессии «Модель пилотного региона по реализации Стратегии научно-технологического развития в Новосибирской области» приняли представители Министерства экономического развития Российской Федерации, члены Правительства Новосибирской области, эксперты Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», представители институтов СО РАН, компаний НПК «Сибирский наукополис», университетов и научных организаций.

Для справки

Стратегию научно-технологического развития России утвердил Президент РФ Владимир Путин 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года был утверждён план реализации стратегии на 2017-2019 годы. Среди приоритетных направлений развития отечественной науки — цифровые производственные технологии, создание новых материалов, развитие систем, способных обрабатывать большие объемы данных, искусственный интеллект и машинное обучение, переход к экологически чистым и ресурсосберегающим источникам энергетики, персонифицированная медицина.

В марте текущего года во время рабочей встречи главы региона Андрея Травникова со статс-секретарём — заместителем Министра экономического развития России Олегом Фомичёвым было объявлено, что Новосибирская область войдет в число двух пилотных регионов по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Вторым пилотным регионом стала Томская область. Планируется, что в Томской и Новосибирской областях отработают две разные модели реализации стратегии, которые впоследствии будут тиражированы на территории других российских регионов.